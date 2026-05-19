Ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας (18/5), στο Περιστέρι, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 23:00 στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άνδρας, ηλικίας 36 ετών, τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων του.

Η 49χρονη συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος