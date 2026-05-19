Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις νεότερες δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, που θα διεξαγόταν κατ’ αυτόν σήμερα, μιλώντας κατόπιν για «πολύ καλές πιθανότητες» να κλειστεί «συμφωνία» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν νωρίτερα έως και 2% παρόλο που παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τα ομόλογα να εμφανίζουν εικόνα σταθεροποίησης ύστερα από το ξεπούλημα των τελευταίων συνεδριάσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο ⁠0,2% στις 611,22 μονάδες στις 10:02 ώρα Ελλάδας.