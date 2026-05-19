Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της φετινής σεζόν, με τον τελευταίο του αγώνα στον πάγκο της ομάδας να τοποθετείται την Κυριακή 24 Μαΐου (18:00), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έντσο Μαρέσκα εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος διάδοχός του, έχοντας ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο. Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν καταλήξει σε βασικούς όρους συνεργασίας, με τον Ιταλό τεχνικό να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών και να αναλάβει τη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή.

Ο Μαρέσκα, που στο παρελθόν είχε εργαστεί ως βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Σίτι και έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2009-10, είχε προσελκύσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον της διοίκησης ως μια από τις βασικές επιλογές για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Ο 46χρονος προπονητής, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της Τσέλσι, έχει ήδη να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, με πιο πρόσφατες την κατάκτηση του Conference League (2025) και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2025). Πλέον, ετοιμάζεται να αναλάβει μια νέα πρόκληση υψηλού επιπέδου, συνεχίζοντας το έργο και την παρακαταθήκη που αφήνει ο Γκουαρδιόλα στη Σίτι.