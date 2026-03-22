Αγγλικά δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο Πεπ Γκουαρδιόλα να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «The Telegraph», το μέλλον του Ισπανού τεχνικού παραμένει «στον αέρα», με τις φήμες για αποχώρησή του να αποκτούν πλέον υπόσταση.

Ο Γκουαρδιόλα δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, όμως θεωρείται πιθανό να το σκεφτεί κατά τη διάρκεια του επερχόμενου διαλείμματος των εθνικών ομάδων και μετά τον τελικό του Κυπέλλου Carabao, αυτή την Κυριακή (22/03), όπου η Σίτι θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Η αίσθηση ότι ο 55χρονος προπονητής μπορεί να αποχωρήσει μετά από μια δεκαετία στον πάγκο των «πολιτών» αυξάνεται όσο προχωρά η σεζόν. Πηγές εντός του συλλόγου, που μέχρι πρότινος απέδιδαν τα σενάρια σε εικασίες, πλέον δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις φήμες.

Παρά τη διάθεση του προπονητή να παραμείνει στην ομάδα, ο πρόεδρος Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ και ο ιδιοκτήτης Σεΐχης Μανσούρ φαίνεται να έχουν αμφιβολίες σχετικά με το μέλλον του. Πέρυσι, ο Γκουαρδιόλα είχε αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του μετά από συζήτηση με τον Χαλντούν στο Ντουμπάι, ωστόσο η ανανέωση είχε γίνει ενώ βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο της προηγούμενης συμφωνίας του, κάτι που δεν ισχύει για το τρέχον συμβόλαιο.

Ένας ακόμα λόγος που καθυστερεί η απόφασή του είναι ότι η Σίτι παλεύει ακόμη για τίτλους. Παρά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, η ομάδα έχει μπροστά της τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Premier League και του FA Cup, γεγονός που κρατά τον Γκουαρδιόλα συγκεντρωμένο στο παρόν, μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για το μέλλον του.