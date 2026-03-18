Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε νωρίς, είδε τη Μάντσεστερ Σίτι να μένει με δέκα παίκτες και με δεύτερο γκολ του Βινίσιους Ζούνιορ στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους Πολίτες.

Στο 20ο λεπτό, η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι και η αποβολή Μπερνάρντο Σίλβα άφησε τη Σίτι με δέκα παίκτες. Ο Βινίσιους είχε δοκάρι, αλλά στη συνέχεια ευστόχησε από την άσπρη βούλα ανοίγοντας το σκορ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Σίτι κατάφερε να ισοφαρίσει στο 41′ με τον Χάαλαντ, όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Βινίσιους, ο οποίος στο 90’+3′ με κοντινό πλασέ μετά από σέντρα έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βασίλισσα εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει πιθανότατα τη Μπάγερν Μονάχου, που προηγείται απέναντι στην Αταλάντα.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Κουσάνοβ, Ντίας (46′ Γκέχι), Αϊτ-Νουρί, Νούνες (56′ Σεμένιο), Ρόδρι (74′ Γκονζάλες), Σίλβα, Ράιντερς (46′ Ακέ), Ντοκού, Τσερκί, Χάαλαντ (56′ Μαρμούς).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά (46′ Λούνιν), Ρίντιγκερ, Χούισεν, Γκαρθία, Αλεξάντερ-Άρνολντ (83′ Καρβαχάλ), Τσουαμενί, Πιτάρτς, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Ντίαθ.