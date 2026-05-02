Νέα μαρτυρία για το σημείο όπου εξαφανίστηκε ο Σπύρος Ρέτσας περιπλέκει περαιτέρω την υπόθεση, προσθέτοντας κρίσιμες πληροφορίες στην έρευνα της εκπομπής που ασχολείται με την υπόθεση.

Η σύζυγός του, μιλώντας στην κάμερα από την παραλία «Πεθαμένος» στο Αλιβέρι —το σημείο όπου τον είχε αφήσει η οδηγός ταξί— αποκάλυψε ένα καθοριστικό στοιχείο.

«Μάρτυρας είπε στον σύντροφο της αδερφής μου ότι, μεσημέρι προς απόγευμα εκείνης της ημέρας, ήρθε ένα άλλο ταξί εδώ… στάθμευσε μπροστά στην παραλία σαν να περίμενε κάποιον να πάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο μάρτυρας αυτός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές. Αν δεν έχει μπερδέψει τις ημέρες, τα όσα περιέγραψε δημιουργούν ερωτήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Γιατί το δεύτερο ταξί δεν καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας που είχε καταγράψει το πρώτο;

«Λογικά θα το είχε πιάσει η κάμερα… όμως δεν υπάρχει κάτι. Πιθανόν να ήρθε από την αντίθετη κατεύθυνση και να έκανε αναστροφή. Απ’ όσο ξέρω, ο δρόμος αυτός βγάζει στο Πόρτο Μπούφαλο. Περαστικός πάντως αποκλείεται να ήταν γιατί εδώ είναι ερημιά», πρόσθεσε η σύζυγος του αγνοούμενου.

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το πώς ο Σπύρος Ρέτσας θα μπορούσε να έχει καλέσει δεύτερο ταξί, αφού δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο και κανείς από τους εργαζόμενους στην ιχθυοκαλλιέργεια δεν τον είδε εκείνη την ημέρα. «Δεν είχε τρόπο να καλέσει ταξί. Εκτός αν ήταν προσχεδιασμένο. Μόνο αυτό μπορώ να υποθέσω», ανέφερε η σύζυγός του.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο ικανό να δώσει απαντήσεις για την τύχη του. «Έγιναν έρευνες την επόμενη μέρα, την Τρίτη 31 Μαρτίου, αφού αρχικά είχαμε ψάξει γύρω από το σπίτι. Ήρθαν από την Πυροσβεστική, από τη Λαμία και τη Λάρισα, με ειδικά σκυλιά και ντρόουν. Υπήρχε και μία τοπική ομάδα που βοηθά σε δύσκολες περιπτώσεις και δύτες από τα ιχθυοτροφεία. Έγιναν έρευνες ξανά και το Σάββατο και ήρθαν από το λιμεναρχείο βατραχάνθρωποι για να ψάξουν στη θάλασσα. Δεν βρέθηκε τίποτα», περιέγραψε.

Κανένα αποτέλεσμα από τις έρευνες

Το αίτημα της οικογένειας για επιπλέον έρευνα με ειδικό σκύλο απορρίφθηκε, παρότι το μόνο δεδομένο μέχρι στιγμής είναι η άφιξη του αγνοούμενου πολύτεκνου πατέρα στο σημείο των ερευνών.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι ήρθε εδώ. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ταξί. Οδηγούσε. Το αυτοκίνητό του δεν ήταν χαλασμένο, το άφησε στο σπίτι. Κάποιες μέρες μετά την εξαφάνιση του Σπύρου, η αδερφή μου μπήκε στο αυτοκίνητό του και βρήκε μία απόδειξη από σουπερμάρκετ όπου είχε πάει το Σάββατο το απόγευμα. Είχε ψωνίσει λιβάνι και καρβουνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι, ούτε σε κάποιο μνήμα αγαπημένου μας προσώπου», είπε.

Οι έρευνες στις σπηλιές της περιοχής επίσης δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα. «Νομίζω μόνο με τα πόδια μπορεί να πάει εκεί κάποιος. Δε γνωρίζω ακριβώς πού βρίσκονται. Τις σπηλιές τις έψαξαν ο σύντροφος της αδερφής μου μαζί με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής», ανέφερε.

Η αγωνία της οικογένειας

Βυθισμένη στην αγωνία, η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα προσπαθεί να στηρίξει την οικογένεια και τα τέσσερα παιδιά τους που βιώνουν δύσκολες στιγμές.

«Αυτές οι καταστάσεις σε βρίσκουν σαν κεραυνός. Τα παιδιά δεν ανοίγονται και δεν μιλάνε γι’ αυτό που έχει συμβεί. Δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι ο Σπύρος κάπου πήγε για να ηρεμήσει και εν καιρώ να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει. Να δώσει ένα σημάδι στην οικογένειά του και ιδίως στα παιδιά μας που τον αγαπούν και τον περιμένουν», λέει συγκινημένη.

Μέσα από την εκπομπή απευθύνει μια σπαρακτική έκκληση: «Δεν ήταν όνειρο ζωής για μένα να βγω στην εκπομπή. Αν και την θαυμάζω την κυρία Νικολούλη, το κάνω γιατί δεν έχω άλλη λύση. Θέλω να μάθω τι συνέβη στον άνθρωπό μας. Το οφείλω στα παιδιά μου. Αύριο-μεθαύριο θα μου πουν “μαμά, έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι. Δεν οφείλαμε να ψάξουμε παραπάνω;”».

«Το ταξί που είδαν στο σημείο που χάθηκε δεν είναι της περιοχής μας…»