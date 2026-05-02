Σοβαρή ταλαιπωρία περίμενε τους οδηγούς που κινούνταν τα ξημερώματα στον Κηφισό, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντη.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Αγίας Άννης, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα και συγκρούστηκε με δύο ακόμη οχήματα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στη μεσαία λωρίδα, προκαλώντας εκροή λαδιών στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά της Τροχαίας και πυροσβεστικά οχήματα για να καθαρίσουν τον δρόμο και να ρίξουν πριονίδι στα λάδια, ώστε να αποτραπούν νέα ατυχήματα.

Σύμφωνα με αναφορές, η κυκλοφορία διεκόπη για περίπου 45 λεπτά, ενώ κατά διαστήματα άνοιγε μόνο η δεξιά λωρίδα για τη διέλευση οχημάτων. Η ουρά των αυτοκινήτων έφτασε σχεδόν τα δύο χιλιόμετρα.

Πληροφορίες από την Τροχαία αναφέρουν ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο από τα οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη βοήθεια γερανών.