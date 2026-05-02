Το αθλητικό καλεντάρι του Σαββάτου (02/05) περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και γεμάτο πρόγραμμα από την Premier League.

Η Stoiximan Super League επιστρέφει στο προσκήνιο με κρίσιμα παιχνίδια στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ στην Αγγλία η δράση της αγωνιστικής κορυφώνεται με σημαντικές μάχες σε κορυφή και μέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά οι αγώνες :

14:00 ΠΑΟΚ Γ – Παναθηναϊκός Γ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

17:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά (COSMOTE SPORT 1 HD)

17:00 Νιούκαστλ – Μπράιτον (Novasports Premier League)

17:00 Γουλβς – Σάντερλαντ (Novasports Start)

17:00 Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ (Novasports 5HD)

17:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (Novasports 2HD)

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (Novasports Prime)

19:30 Άρσεναλ – Φούλαμ (Novasports Premier League)