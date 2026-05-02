Ζώδια και προβλέψεις για την ημέρα: τι επιφυλάσσει το πλανητικό σκηνικό για κάθε εκπρόσωπο του ζωδιακού κύκλου. Από τη χαλάρωση και την αυτοκριτική έως τις νέες ευκαιρίες και τις προσωπικές αποκαλύψεις, η μέρα υπόσχεται διαφορετικές εμπειρίες για όλους.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Εκφράστε ανοιχτά τα συναισθήματά σας και αφήστε τη ρουτίνα στην άκρη. Φλερτάρετε, διασκεδάστε και διεκδικήστε τον χώρο σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι περιορίζουν την ελευθερία σας, υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με αυτοπεποίθηση.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ιδανική ημέρα για απομόνωση και ξεκούραση στο σπίτι. Αν μπορείτε, πάρτε ρεπό για να χαλαρώσετε. Εάν χρειαστεί να εργαστείτε, ολοκληρώστε γρήγορα τις υποχρεώσεις σας ώστε να αποχωρήσετε νωρίτερα. Οι γύρω σας θα κατανοήσουν την ανάγκη σας για ηρεμία, αν τους μιλήσετε ανοιχτά.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η επιρροή της Σελήνης φέρνει συναισθηματική αστάθεια και ανησυχία. Ίσως η επικοινωνία σας να μην είναι εύκολα κατανοητή. Αν σχεδιάζετε επαγγελματικά βήματα, τώρα είναι η στιγμή να τα ξεκινήσετε. Το ρίσκο θα σας ανταμείψει.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Αν και η γραφειοκρατία δεν είναι το δυνατό σας σημείο, χρειάζεται να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες με δημόσιες υπηρεσίες. Ένα οργανωμένο πλάνο θα σας βοηθήσει να κινηθείτε πιο αποτελεσματικά και να νιώσετε ικανοποίηση από την πρόοδό σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Μην αντιδράτε υπερβολικά σε σχόλια τρίτων. Οι διαφωνίες είναι φυσικές και δεν μειώνουν τη δική σας αξία. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για χαλάρωση. Στα επαγγελματικά, μια νέα συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη φήμη σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για μικρή απόδραση. Μακριά από την πόλη, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε και να κάνετε έναν απολογισμό των τελευταίων εβδομάδων. Η έμπνευση θα σας οδηγήσει σε νέες ιδέες και αποφάσεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Σήμερα νιώθετε πιο τολμηροί. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσετε σχέσεις και συνεργασίες. Μέσα από συζητήσεις θα καταλάβετε ποιοι άνθρωποι αξίζει να παραμείνουν στη ζωή σας και ποιες ευκαιρίες ανοίγονται μπροστά σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Οι εντάσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας μπορεί να σας αναστατώσουν, όμως η κοινωνική σας ζωή βελτιώνεται. Το ξεχωριστό σας στυλ δεν περνά απαρατήρητο και ίσως προσελκύσει ακόμα και ρομαντικό ενδιαφέρον από φίλο.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ήρθε η ώρα να επανασυνδεθείτε με φίλους που έχετε καιρό να δείτε. Ένα τηλεφώνημα ή μια συνάντηση θα ανανεώσει τη διάθεσή σας και θα σας φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους που αγαπάτε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι αντιδράσεις των αγαπημένων σας μπορεί να είναι πιο έντονες, όμως στα επαγγελματικά θα έχετε στήριξη από πρόσωπα με δύναμη και κύρος. Αν τρέφετε κρυφά συναισθήματα για κάποιον, τώρα είναι η στιγμή να τα εκφράσετε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Αποφύγετε τη ζήλια και την κτητικότητα στις φιλίες σας. Μην παίρνετε προσωπικά τα χιουμοριστικά σχόλια των άλλων. Εστιάστε στην ηρεμία και στην πνευματική σας εξέλιξη.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ημέρα απαιτεί ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές υποχρεώσεις. Αν και θα κουραστείτε, θα νιώσετε ικανοποίηση από τη δραστηριότητα. Μην επιτρέπετε στους άλλους να σας πιέζουν υπερβολικά.