Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, ύστερα από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση, οκτώ πολίτες – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν από επιθέσεις στο χωριό Χαμπούς. Το χωριό είχε λάβει εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε ότι σημειώθηκε «μπαράζ επιθέσεων… λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση» του ισραηλινού στρατού για επικείμενα πλήγματα.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που βρέθηκε στο Χαμπούς, κατέγραψε στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά τους βομβαρδισμούς, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Στην κοινότητα Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, τέσσερις άνθρωποι – ανάμεσά τους δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Επιπλέον, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και επτά άτομα τραυματίστηκαν σε νέα επίθεση στην περιοχή της Τύρου, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού σε άλλες περιοχές του νότου, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 2.600 ανθρώπων από την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 103 διασώστες.