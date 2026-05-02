Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία, σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου την Παρασκευή. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Η απειλή αυτή ήρθε μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι Ιρανοί επιχειρούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Παρνέλ, ανέφερε ότι η διαδικασία απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.