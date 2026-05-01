Η Κούβα καταδίκασε ως «παράνομες» και «καταχρηστικές» τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Αβάνας, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα στις διμερείς σχέσεις.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανήσυχη και απαντά με νέα μονομερή, παράνομα και καταχρηστικά καταναγκαστικά μέτρα κατά της Κούβας», ανέφερε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι νέες κυρώσεις στοχεύουν ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, ενώ προβλέπουν και πρόσθετους περιορισμούς στον τομέα της μετανάστευσης.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψ εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει τις κυρώσεις κατά της κουβανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Στόχος είναι η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην Αβάνα.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν άτομα, οργανισμούς και εταιρείες που στηρίζουν τους μηχανισμούς ασφαλείας της κουβανικής κυβέρνησης ή εμπλέκονται σε διαφθορά και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποια συγκεκριμένα πρόσωπα ή οργανισμοί πλήττονται από τις νέες κυρώσεις που προβλέπει το διάταγμα.

Αντιπαράθεση και προειδοποιήσεις από Ουάσιγκτον

Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν τη νεότερη επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Κούβας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η χώρα βρίσκεται κοντά σε κατάρρευση, ενώ μετά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο είχε προειδοποιήσει πως «η Κούβα είναι η επόμενη».

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η εντολή του Τραμπ περιλαμβάνει έμμεση προειδοποίηση, υποστηρίζοντας πως η κουβανική κυβέρνηση έχει ευθυγραμμιστεί με το Ιράν και οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ.

«Η Κούβα παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον για εχθρικές ξένες μυστικές υπηρεσίες, στρατιωτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις σε απόσταση μικρότερη των 100 μιλίων από την αμερικανική πατρίδα», τόνισε ένας αξιωματούχος.

Απαιτήσεις και αντιδράσεις

Επίσης, οι ΗΠΑ απαιτούν εδώ και χρόνια από την Κούβα να ανοίξει την οικονομία της, να καταβάλει αποζημιώσεις για περιουσίες που απαλλοτριώθηκαν από την κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο και να διεξαγάγει «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές.

Η Κούβα, όμως έχει διαμηνύσει ότι η σοσιαλιστική μορφή διακυβέρνησής της δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Στις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ είχαν ήδη επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις, παγώνοντας τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κούβα μετά την εκδίωξη του Μαδούρο. Παράλληλα, είχαν απειλήσει με τιμωρητικούς δασμούς οποιαδήποτε χώρα συνέχιζε να στέλνει αργό πετρέλαιο στο νησί, γεγονός που οδήγησε το Μεξικό να σταματήσει τις αποστολές του αργού.

Τέλος,μ η έλλειψη καυσίμων προκάλεσε τρεις μεγάλες εθνικές διακοπές ρεύματος στην Κούβα, ενώ αρκετές ξένες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς τη χώρα.