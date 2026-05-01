Οι μέδουσες επέστρεψαν νωρίτερα φέτος στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες εμφανίσεις να καταγράφονται ήδη σε αρκετές παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Μετά τον Ωρωπό, όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες, οι μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους και στις ακτές της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κολυμβητών, αρκετά άτομα του είδους Cotylorhiza tuberculata παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Ζούμπερι, αλλά και στη Ραφήνα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν πλήθος μεδουσών να κινούνται κοντά στην ακτή. Το φαινόμενο αποδίδεται, σύμφωνα με ειδικούς, στις αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, οι οποίες φαίνεται να ευνοούν την πρόωρη εμφάνισή τους.

Η Cotylorhiza tuberculata, γνωστή και ως «τηγανητό αυγό» λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος και των χρωματισμών της, μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 40 εκατοστά. Παρά το εντυπωσιακό της μέγεθος, είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο.

Κι ενώ οι Cotylorhiza επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής, εκατομμύρια μωβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στο παραλιακό μέτωπο από Πολιτικά έως Δάφνη στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό θέαμα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Οι δήμοι Λοκρών και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας έχουν ήδη υποβάλει το τεχνικό δελτίο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα τοποθέτησης πλωτών διχτυών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των μωβ μεδουσών. Το ζητούμενο είναι η άμεση εγκατάστασή τους, ώστε να μη χαθεί και η φετινή τουριστική περίοδος. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, «Δεν κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά μελετάμε την αντιμετώπισή του».

Επτά δήμοι της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο σε μεγάλη έκταση, έχουν λάβει πρόσκληση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων που θα προστατεύουν τους λουόμενους από τις μέδουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι οι Στυλίδας, Λοκρών και Καμένων Βούρλων από τη Φθιώτιδα, καθώς και οι Διρφύων Μεσσαπίων, Ιστιαίας Αιδηψού, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και Χαλκιδέων από την Εύβοια. Από αυτούς, οι δύο πρώτοι έχουν ήδη λάβει έγκριση για εκταμίευση, ενώ ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων αναμένεται να καταθέσει το σχετικό δελτίο άμεσα. Οι υπόλοιποι δήμοι θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να κηρυχθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων και να προχωρήσουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του tvstar, την Πέμπτη 30 Απριλίου, η Δημοτική Αρχή Λοκρών έλαβε τη θετική έγκριση από την Περιφέρεια, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαδικασιών εγκατάστασης των πλωτών φραγμάτων.

