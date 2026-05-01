Πεντάχρονο παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:30, στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, η σιδερένια πόρτα έκλεισε το χέρι του παιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εκείνη την ώρα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού, καθώς είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και να σταματήσει αρχικά η αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης και αναμένεται το πως θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την υποβολή προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.