Με ένα ακόμη χαρακτηριστικό σκίτσο, ο Αρκάς λέει τη δική του «καλημέρα» στους διαδικτυακούς του φίλους, με αφορμή την Πρωτομαγιά και τον ερχομό του Μαΐου.

Στο νέο του σκίτσο, ένας γνώριμος ήρωας στέκεται σε ένα πολύχρωμο ανοιξιάτικο τοπίο γεμάτο λουλούδια, κρατώντας ένα στεφάνι – σύμβολο της ημέρας. Με χαλαρή διάθεση και το χαρακτηριστικό χιούμορ του δημιουργού, εύχεται «Καλό μήνα», αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της εποχής.

Η Πρωτομαγιά, άλλωστε, αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς τόσο για την άνοιξη όσο και για τους συμβολισμούς της ανανέωσης και της ελπίδας, κάτι που ο σκιτσογράφος συχνά αξιοποιεί στα έργα του.

Ο Αρκάς παραμένει πιστός στη «ρουτίνα» της καθημερινής καλημέρας, μέσα από την οποία σχολιάζει –άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με πιο αιχμηρή διάθεση– την επικαιρότητα ή απλώς στιγμές της καθημερινότητας.

Στο συγκεκριμένο σκίτσο, η έμφαση δίνεται στην απλότητα και τη θετική διάθεση: η φύση σε πλήρη άνθηση, το στεφάνι στο χέρι και η λιτή ευχή συνθέτουν μια εικόνα που συνδέεται άμεσα με το πνεύμα της ημέρας.

Για ακόμη μία φορά, ο αγαπημένος σκιτσογράφος καταφέρνει, με λίγες γραμμές και μια φράση, να μεταφέρει ένα γνώριμο συναίσθημα: την ανάγκη για μια καλή αρχή – είτε πρόκειται για έναν νέο μήνα είτε για κάτι περισσότερο.