Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται και τις δύο ομάδες να γνωρίζουν πως κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την εξέλιξη της πρόκρισης.

Οι Μαδριλένοι μπαίνουν στο Game 2 έχοντας το προβάδισμα από το πρώτο ματς και θέλουν να το αξιοποιήσουν στο έπακρο, προκειμένου να κάνουν το 2-0 και να αποκτήσουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας. Με τη δύναμη της έδρας και την εμπειρία τους σε τέτοιες καταστάσεις, η «Βασίλισσα» επιδιώκει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και να φέρει τη σειρά στα μέτρα της.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ ταξιδεύει στην Ισπανία με στόχο την αντίδραση. Παρά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι, έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και γνωρίζει πως ένα «διπλό» θα αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες, φέρνοντας τη σειρά σε ισοπαλία πριν μεταφερθεί στην έδρα της.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.