Η δράση δεν σταματά ούτε την Παρασκευή 1 Μαΐου, με το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει πλούσιο θέαμα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Από τα κρίσιμα παιχνίδια της EuroLeague και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μέχρι τους ημιτελικούς στη Μαδρίτη και τη Formula 1 στο Μαϊάμι, το μενού της ημέρας καλύπτει όλα τα γούστα.

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Χάποελ για τα Play-Offs της EuroLeague, οι ημιτελικοί του ATP Masters 1000 στη Μαδρίτη, αλλά και η εκκίνηση του τριημέρου της Formula 1 στις ΗΠΑ.

Μπάσκετ

17:00 – ΕΡΤ2: Μεγαρίδα – Παπάγου (Elite League)

20:00 – ΕΡΤ2: Βίκος Ιωαννίνων – Πρωτέας Βούλας (Elite League)

21:45 – Novasports Prime: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague Playoffs)

Ποδόσφαιρο

21:45 – COSMOTE SPORT 8 HD: Λίβινγκστον – Αμπερντίν (Σκωτία)

21:45 – COSMOTE SPORT 2 HD: Πίζα – Λέτσε (Serie A)

22:00 – Novasports Premier League: Λιντς – Μπέρνλι (Premier League)

22:00 – Novasports Start: Σαραγόσα – Γρανάδα

22:00 – Novasports 1HD: Τζιρόνα – Μαγιόρκα (La Liga)

Τένις

17:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Μαδρίτης (1ος Ημιτελικός)

21:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Μαδρίτης (2ος Ημιτελικός)

Μηχανοκίνητα

19:00 – ΑΝΤ1+: Formula 1 Miami Grand Prix (Practice 1)

23:30 – ΑΝΤ1+: Formula 1 Miami Grand Prix (Sprint Qualifying)

Χάντμπολ

20:00 – COSMOTE SPORT 7 HD: Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν (Bundesliga)