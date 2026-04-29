Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα με δυνατές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Ξεχωρίζει φυσικά ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ για το UEFA Champions League.

Ποδόσφαιρο

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο Champions League, αλλά και στη Σαουδική Αραβία:

19:10 – COSMOTE SPORT 8 HD: Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ

21:00 – COSMOTE SPORT 3 HD: Αλ Νασρ – Αλ Αχλί

22:00 – COSMOTE SPORT 1 HD & MEGA: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ (UEFA Champions League 2025-26)

22:15 – COSMOTE SPORT 2 HD: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα

Μπάσκετ

Ευρωπαϊκές «μάχες» με έντονο ενδιαφέρον και ελληνική παρουσία:

21:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ (FIBA Europe Cup 2025-26)

21:00 – COSMOTE SPORT 7 HD: Μάλαγα – Γκραν Κανάρια (ACB Liga Endesa)

21:45 – Novasports Prime: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (Euroleague Playoffs)

Τένις

14:00 – Novasports 6HD: WTA 1000 Μαδρίτης 2026 (Προημιτελικοί)

17:00 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Μαδρίτης 2026 (Προημιτελικός)

21:00 – Novasports 6HD: WTA 1000 Μαδρίτης (Προημιτελικοί)

22:30 – COSMOTE SPORT 6 HD: ATP Masters 1000 Μαδρίτης