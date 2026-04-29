Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας ανέλαβε την υπεράσπιση του 89χρονου Π.Κ., ο οποίος τραυμάτισε πέντε άτομα με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σε πράξη που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «διαμαρτυρία απελπισίας». Σύμφωνα με ανάρτηση του δικηγόρου στα κοινωνικά δίκτυα, ο ηλικιωμένος διαμαρτύρεται για τη μεταχείριση που, όπως υποστηρίζει, έτυχε από τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη, καθώς και για τη μη απονομή της σύνταξης που θεωρεί ότι δικαιούται.

Όπως αναφέρει ο συνήγορος, κατά τη δίωρη συνομιλία τους στη ΓΑΔΑ, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ούτε ήθελε να τραυματίσει αθώους. Επισήμανε ότι στόχος του ήταν να «ταρακουνήσει το σύστημα» και να εκφράσει την αγανάκτησή του για την, κατά την άποψή του, άδικη μεταχείριση των πολιτών.

«Έζησα και εργάστηκα στο εξωτερικό»

Ο 89χρονος, σύμφωνα με τη δήλωσή του, ανέφερε: «Έζησα και εργάστηκα ως μηχανουργός 40 ολόκληρα χρόνια στο Σικάγο της Αμερικής και η χώρα αυτή μου απένειμε σύνταξη 2.614 δολάρια. Εργάστηκα επιπλέον οκτώ χρόνια στη Γερμανία και λαμβάνω 150 ευρώ. Το ΙΚΑ στην Ελλάδα, όμως, πλαστογράφησε την υπογραφή μου και δήλωσε ότι έχω μόνο 37 ένσημα, στερώντας μου τη σύνταξη που δικαιούμαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η φράση υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, «ήρθες εσύ ο γενίτσαρος από την Αμερική στην Ελλάδα να πάρεις σύνταξη;», τον εξόργισε και τον προσέβαλε βαθιά. Όπως είπε, αγωνίζεται επί 21 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, έχοντας αναθέσει την υπόθεσή του σε τρεις διαφορετικούς δικηγόρους.

«Η πράξη μου ήταν διαμαρτυρία απελπισίας»

Ο ηλικιωμένος ανέφερε ότι η πράξη του δεν είχε στόχο να προκαλέσει βλάβη: «Πυροβόλησα στο δάπεδο και άφησα την καραμπίνα. Είχα ήδη στείλει σημείωμα σε τέσσερις εφημερίδες για να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά μου».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, προτιμά να φυλακιστεί παρά να πάει σε γηροκομείο, ενώ δήλωσε ότι είναι πνευματικά και ψυχικά υγιής. Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του από τη Δικαιοσύνη, την οποία χαρακτήρισε «ανίκανη να δικαιώσει τα συμφέροντα του απλού πολίτη».

Αναφορές σε προηγούμενες ενέργειες

Ο 89χρονος υποστήριξε ακόμη ότι το 2019 είχε προειδοποιήσει την Εισαγγελία Αθηνών για τις προθέσεις του, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για έναν μήνα στο Δαφνί. Όπως είπε, το περιστατικό αυτό τον εξαγρίωσε αλλά και τον ενδυνάμωσε να αντιδράσει.

Αναφερόμενος στην ημέρα του περιστατικού, εξήγησε ότι είχε ελέγξει τον χώρο του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε έλεγχος ασφαλείας στην είσοδο. Είπε επίσης πως «αν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός, θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν», εκφράζοντας τον σεβασμό του προς την Αστυνομία και τους αστυνομικούς που, όπως είπε, «είναι τίμιοι και παλεύουν».

Ο 89χρονος πιστολέρο αναμένεται σήμερα το πρωί, στις 10:00, στον εισαγγελέα.

Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα από τη δράση του

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του νωρίς το πρωί. Εμφανίστηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ λίγο μετά τις 10:00, φορώντας σκούρο παλτό και τραγιάσκα, ενώ μετέφερε την καραμπίνα μέσα σε τσάντα.

Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και άνοιξε πυρ. Τα σκάγια τραυμάτισαν υπάλληλο στο πόδι, έναν εργαζόμενο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί. «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου», δήλωσε το θύμα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Παρείχαν πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το δεύτερο χτύπημα στο Πρωτοδικείο

Λίγη ώρα αργότερα, ο 89χρονος έφτασε ανενόχλητος στο Πρωτοδικείο, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά. Μπήκε στο κτίριο, περπάτησε στους διαδρόμους και πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες.

Πριν διαφύγει, άφησε την καραμπίνα και τρεις φακέλους με επιστολές, λέγοντας στους έντρομους υπαλλήλους: «Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις». Στο εσωτερικό του κτιρίου επικράτησε πανικός.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου, διασπείροντας δυνάμεις σε δρόμους, σταθμούς και ΚΤΕΛ, αναζητώντας τον 89χρονο που είχε εξαφανιστεί.

Οι τραυματίες και η πορεία του δράστη

Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται με τραύματα από σκάγια. Οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ εκεί κατέληξε και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Η κατάσταση του τελευταίου θεωρείται πιο σοβαρή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το οργανωμένο σχέδιο και η σύλληψη στην Πάτρα

Ο 89χρονος φέρεται να είχε αντιδικία με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη σύνταξή του και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχε οργανώσει προσεκτικά τις κινήσεις του. Από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται να βρίσκεται την προηγούμενη ημέρα σε μίνι μάρκετ στα Πατήσια, όπου κάλεσε ραδιοταξί για το πρωί της επίθεσης με προορισμό τον Κεραμεικό.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από τα Άνω Πατήσια, πέρασε από τον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο, με κατάληξη την Πάτρα. Εκεί, γύρω στις 4:30 το απόγευμα, συνελήφθη σε ξενοδοχείο με ένα γεμάτο περίστροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σκοπό να ταξιδέψει στην Ιταλία και είχε ήδη προμηθευτεί εισιτήριο.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του, που αποτυπώνει το τέλος μιας πολύωρης και πρωτοφανούς υπόθεσης για τις αστυνομικές αρχές