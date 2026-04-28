Στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, αναφέρεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία υποστηρίζει ότι ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τα σοβαρά κενά στην ασφάλεια των δικαστικών χώρων.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία για την ανεπαρκή φύλαξη των δικαστικών κτηρίων. Όπως τονίζεται, οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστές, δικηγόρους και πολίτες.

«Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της!» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και η προστασία του προσωπικού της Δικαιοσύνης και των πολιτών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων. Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.