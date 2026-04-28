Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου, καθώς η διαδικασία «παγώνει» προσωρινά.

Η διακοπή οφείλεται σε εργασίες διαμόρφωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στον χώρο.

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με τους υποστηρίζοντες την κατηγορία. Οι περισσότεροι, ωστόσο, επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν αναλυτικά τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Συνολικά υποβλήθηκαν τρεις ενστάσεις, οι οποίες στράφηκαν κατά:

των Δικηγορικών Συλλόγων

του σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών

του ελληνικού Δημοσίου

Το ελληνικό Δημόσιο είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών της απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Ο συνήγορος του επιθεωρητή υπέβαλε ένσταση για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου, υποστηρίζοντας πως υπήρξε «αποκλειστική υπαιτιότητα του ελληνικού Δημοσίου» για την πολύνεκρη σύγκρουση. Επικαλέστηκε αποφάσεις αστικών δικαστηρίων που, όπως ανέφερε, ανέδειξαν την απουσία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως η φωτοσήμανση και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS), τα οποία συνδέονται αιτιωδώς με το δυστύχημα.

Επιπλέον, ο συνήγορος δήλωσε πως ο πελάτης του προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, ενώ θα δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, για τον οποίο διεξάγεται ανάκριση στον Άρειο Πάγο σχετικά με το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην αίθουσα, με τη δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επόμενες συνεδριάσεις.