Ανάμεσα στον 10ο και τον 13ο αιώνα, οι μοναχοί της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος αποσυναρμολόγησαν σταδιακά ένα χειρόγραφο του 6ου αιώνα, επαναχρησιμοποιώντας τις σελίδες του ως υλικό βιβλιοδεσίας και φύλλα φρουράς για άλλα κείμενα.

Με το πέρασμα των αιώνων, ο γνωστός Κώδικας Η εξαφανίστηκε από τα αρχεία. Τα νέα βιβλία που δημιουργήθηκαν διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, καθιστώντας αδύνατο για μεγάλο χρονικό διάστημα τον εντοπισμό των αρχικών φύλλων.

Η ανακάλυψη του χαμένου χειρογράφου οφείλεται στην επιμονή ενός Γάλλου μοναχού του 18ου αιώνα, ο οποίος εντόπισε τμήματά του σε βιβλιοθήκες της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Γαλλίας. Η ανασύνθεση του πολύτιμου αυτού κώδικα θεωρείται σήμερα σημαντικό επίτευγμα για την ιστορική έρευνα και τη μελέτη των πρώιμων βυζαντινών χειρογράφων, αναφέρει το news.artnet.com.

Η συμβολή της τεχνολογίας στη σύγχρονη αποκάλυψη

Αν και το περιεχόμενο του Κώδικα Η, που περιλαμβάνει αντίγραφο των Επιστολών του Αγίου Παύλου, ήταν γνωστό, η ακριβής διάταξη και η διατύπωσή του είχαν χαθεί. Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης κατάφερε να ανακτήσει 42 σελίδες του σημαντικού αυτού πρώιμου χειρογράφου της Καινής Διαθήκης.

Το επίτευγμα κατέστη δυνατό χάρη στην τεχνολογία πολυφασματικής απεικόνισης, που επέτρεψε στους επιστήμονες να εντοπίσουν ίχνη μελανιού αόρατα στο γυμνό μάτι. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη εφικτή η ανάγνωση ελληνικών γραφών ηλικίας 1.500 ετών.

Η καθοριστική πρόοδος σημειώθηκε όταν η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή θεολογίας και Κριτικών Σπουδών, Garrick Allen, διαπίστωσε ότι κάποια στιγμή το χειρόγραφο είχε ξαναγραφεί με νέο μελάνι. Οι χημικές ουσίες από το μελάνι αυτό μεταφέρθηκαν στις γειτονικές σελίδες, αφήνοντας πίσω τους αυτό που οι ερευνητές αποκάλεσαν «φαντασματικές αποτυπώσεις» — κατοπτρικές εικόνες του αρχικού κειμένου.

Σε συνεργασία με την Early Manuscripts Electronic Library (EMEL), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πολυφασματική απεικόνιση για να επεξεργαστούν τις υπάρχουσες σελίδες και να ανακτήσουν «φαντασματικό» κείμενο που δεν υπάρχει πλέον φυσικά. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η μέθοδος αυτή επέτρεψε την ανάκτηση πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας από κάθε φυσική σελίδα, ενώ για την επιβεβαίωση της ιστορικής ακρίβειας πραγματοποιήθηκε ραδιοχρονολόγηση στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας την προέλευση της περγαμηνής του 6ου αιώνα.

Ο Κώδικας είναι σημαντικός για την κατανόηση των χριστιανικών γραφών

Αν και το κείμενο των Επιστολών του Αγίου Παύλου είναι ήδη γνωστό, η εκδοχή που αποκαλύφθηκε μέσω της πολυφασματικής τεχνολογίας παρουσιάζει διαφορετική διάταξη από τις σύγχρονες εκδόσεις. Περιλαμβάνει την αρχαιότερη γνωστή χρήση του λεγόμενου ευθαλιανού συστήματος, ενός πολύπλοκου μηχανισμού προλόγων, καταλόγων κεφαλαίων και σημάνσεων παραπομπών, που βοηθούσε τον αναγνώστη να προσανατολιστεί πριν από την καθιέρωση των αριθμών σελίδων ή των ευρετηρίων.

Η ύπαρξη διορθώσεων και σχολίων αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι μοναχοί της Μεγίστης Λαύρας αλληλεπιδρούσαν με τα χειρόγραφα, προσαρμόζοντάς τα με την πάροδο του χρόνου αντί να τα αντιγράφουν απλώς.

Παρότι σήμερα διασώζονται μόνο αποσπάσματα του Κώδικα Η, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το αρχικό χειρόγραφο περιείχε εκατοντάδες σελίδες, πολλές από τις οποίες επαναχρησιμοποιήθηκαν καθώς φθείρονταν. Αν και οι συλλέκτες του 19ου αιώνα θεωρούσαν αυτή την πρακτική καταστροφική, η επαναχρησιμοποίηση των φύλλων συνέβαλε τελικά στη διατήρηση πολύτιμων κειμένων όπως ο Κώδικας Η.

«Ο Κώδικας Η αποτελεί τόσο σημαντικό κείμενο για την κατανόηση των χριστιανικών γραφών», δήλωσε ο Allen. «Το γεγονός ότι ανακαλύψαμε νέα στοιχεία — και μάλιστα σε αυτή την έκταση — για την αρχική του μορφή είναι πραγματικά μνημειώδες».