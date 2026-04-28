Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κυβερνητικό κτήριο στην Τουρκία, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε με μπαλτά σε δημόσιο υπάλληλο, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η άμεση αντίδραση τριών συναδέλφων του υπαλλήλου αποδείχθηκε καθοριστική. Οι εργαζόμενοι πλησίασαν τον δράστη με ψυχραιμία και κατάφεραν να του πάρουν το όπλο από τα χέρια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται η στιγμή που οι υπάλληλοι πείθουν τον άνδρα να καθίσει, ενώ η κατάσταση εκτονώνεται χωρίς περαιτέρω επεισόδια. Η παρέμβασή τους χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως παράδειγμα αυτοσυγκράτησης και επαγγελματισμού.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ηλικιωμένος έχει συλληφθεί από τις αρχές.