η χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehypeκαι Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η «εμπειρία» των MadVMA 2026 έχει ξεκινήσει από τις 23 Απριλίου, με έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα επικοινωνηθεί μέσω των Social Media των Superhosts, αλλά και μέσω του mad.gr όπου 5 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν backstage pass για το event του καλοκαιριού! Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως την 1η Μαΐου, ενώ στις 4 Μαΐου θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των νικητών.

Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου»,όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των #MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο. Μέσα από το mad.gr, το κοινό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μουσικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως είναι ένας θεσμός που ενώνει κάθε γωνιά της Ελλάδας.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL από την ΔΕΗ:

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ

Ακολουθούν οι πρώτες κατηγορίες Υποψηφιοτήτων των MAD VIDEO MUSICAWARDS 2026 από την ΔΕΗ!

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Anastasia – Bam

Apon – Καθρέφτης

LILA – Boss

Marina Satti – Lola

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη

Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella

Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – Money Dance

Kidd – EgefALIKO

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Rack – Griselda

Trannos – Mandela Effect

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Marina Satti & Saske – Ela Ela

Sidarta & Rack – Amazing (Remix)

Toquel & LILA – Poios na sou to pei

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Apon – Καθρέφτης

Klavdia – Συντρίμμια

Marina Satti – Anatoli

Solmeister & Marseaux – Persefoni

Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

Akylas – Ferto

LILA – Maniatiko

Marina Satti – Lola

Sicario – Fwtia

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY

Nikos Vertis – Eroteftika Esena

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι

Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα

Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL

Apon – Xiliometra

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Sicario – Fwtia

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;

Νίκος Απέργης – Το Γλέντι

Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Rack – Listeia

Saske – 5AM

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12

BEST PERFORMER

LILA

Marseaux

Marina Satti

Tamta

Έλενα Παπαρίζου

Ελένη Φουρέιρα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Πέτρος Ιακωβίδης

Νίκος Οικονομόπουλος

Γιάννης Πλούταρχος

Θοδωρής Φέρρης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

Anastasia

Ανδρομάχη

Νίκος Απέργης

Ρία Ελληνίδου

Γιώργος Κακοσαίος

Κατερίνα Λιόλιου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

Apon

Klavdia

Stavento

Χρήστος Μάστορας

Γιώργος Σαμπάνης

Μαρίνα Σπανού

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Akylas

Antigoni

Danae

Chryshida Gagouti

Skez

Tso

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

Bloody Hawk

FY

Rack

Saske

Toquel

Trannos

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

Anastasia – San Oneiro

Apon – Oneiropolos

Bloody Hawk – Fthina Tricks 3

Klavdia – Asteromata

Rack – 1%

Marina Satti – Pop Too

Trannos – Bad Boy 3

Nikos Vertis – Mou Elipses Poli

Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA

Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια

ΚΑΛΥΤΕΡΟ SOUNDTRACK / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης

Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free

Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk

Τελευταία Κλήση OST – Coti K

Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας

Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου

Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή

Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των Υποψηφιοτήτων.