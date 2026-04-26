Μετά από δεκαπέντε χρόνια στην παρουσίαση του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού, ο Νίκος Αλιάγας αποφάσισε να βρεθεί αυτή τη φορά στην πλευρά των διαγωνιζομένων, συμμετέχοντας στα Blind Auditions.

Ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Μέτοικος», και συγκίνησε τους παρευρισκόμενους. Η ερμηνεία του προκάλεσε άμεση αντίδραση από την κριτική επιτροπή.

Η Λάρα Φαμπιάν αναγνώρισε αμέσως τη φωνή του, φωνάζοντας «είναι ο Νίκος» και πάτησε πρώτη το κουμπί για να γυρίσει την καρέκλα της. Η έκπληξη των υπόλοιπων μελών της επιτροπής ήταν εμφανής, με την Αμέλ Μπεν να αναρωτιέται αν πρόκειται για κάποιον παλιό κόουτς του διαγωνισμού.

Τελικά, όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους, αντικρίζοντας τον παρουσιαστή να ερμηνεύει εναλλάξ στα γαλλικά και στα ελληνικά. Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, τα μέλη της επιτροπής έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αγκαλιάσουν, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.