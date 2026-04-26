Η σχέση και η κοινή πορεία της Ειρήνης Αγαπηδάκη με τον σύντροφό της, μετρά ήδη είκοσι δύο χρόνια, και όπως αποκάλυψε η ίδια είναι γεμάτη συντροφικότητα και αλληλοστήριξη. Η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αποκάλυψε πως γνώρισε τον σύζυγό της Ηλία και μίλησε συγκινημένη για αυτόν και την σχέση τους.

Όπως αναφέρει, γνωρίστηκαν τυχαία, σε ένα καφέ όπου εκείνη συνήθιζε να διαβάζει ανάμεσα στα διαλείμματα της εκπαίδευσής της, ενώ εκείνος βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους. «Κάπως έτσι πιάσαμε την κουβέντα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της ασχολείται με τα οικονομικά και, όπως περιγράφει, στην αρχή η σχέση τους βασίστηκε σε μια βαθιά πνευματική σύνδεση. «Μιλούσαμε για τα βιβλία. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να προκύψει κάτι ερωτικό. Είχαμε όμως μια φοβερή πνευματική σχέση», σημειώνει, τονίζοντας πως από τότε νιώθουν ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον.

«Είναι ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στη ζωή μου και η δύναμή μου είναι αυτή η σχέση μας», αναφέρει συγκινημένη. Για εκείνη, η σχέση τους αποτελεί κάτι περισσότερο από τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων. «Είναι σαν να δημιουργείται ένα τρίτο πεδίο, ένα παιδί που γεννιέται από τη σύνδεση δύο ανθρώπων», λέει.

Η ίδια περιγράφει τον δεσμό τους ως βαθύ και αδιάρρηκτο. «Με στηρίζει all the way. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, ο Ηλίας ήταν πάντα δίπλα μου και νομίζω ότι γι’ αυτό τα κατάφερα», υπογραμμίζει. Όπως τόνισε η ίδια κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του: «Οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, η οικογένεια, οι φίλοι, οι σύντροφοι, είναι η πραγματική μας δύναμη».

Η πορεία της, επαγγελματική και προσωπική, όπως λέει, χτίστηκε βήμα-βήμα, με τη στήριξη και την παρουσία του συντρόφου της σε κάθε στάδιο. «Και στα εύκολα και στα δύσκολα, ήταν πάντα εκεί», κατέληξε.