Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπριζ, καθώς στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Γάνδης, ο Έλληνας άσος αναδείχθηκε MVP και «σφράγισε» τη νίκη με το προσωπικό του γκολ. Ο 24χρονος επιθετικός ήταν και πάλι καθοριστικός για τη Μπριζ στην «Μάχη της Φλάνδρας» απέναντι στη Γάνδη, […]