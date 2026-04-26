Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League.
Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.
Η Κηφισιά μπορεί να παραμένει χωρίς νίκη στα Play Out της Super League, ωστόσο συνέχισε το αήττητο σερί της, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό, ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα […]
Από έναν βαθμό πήραν Κηφισιά και Παναιτωλικός μετά το τελικό 0-0 στη Νίκαια, σε μια αναμέτρηση με λίγες αλλά σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, για την 5η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Με την ισοπαλία αυτή, οι δύο σύλλογοι συνέχισαν χέρι-χέρι στη βαθμολογία των playouts, φτάνοντας αμφότεροι τους 31 βαθμούς, ενώ προς […]
Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την τελική τετράδα της φετινής EuroLeague, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις ομάδες που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα playoffs και να βρεθούν στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, λίγο μετά την παραλαβή του βραβείου […]
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπριζ, καθώς στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Γάνδης, ο Έλληνας άσος αναδείχθηκε MVP και «σφράγισε» τη νίκη με το προσωπικό του γκολ. Ο 24χρονος επιθετικός ήταν και πάλι καθοριστικός για τη Μπριζ στην «Μάχη της Φλάνδρας» απέναντι στη Γάνδη, […]