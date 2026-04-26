Εάν το Ιράν επιθυμεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου «μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε σήμερα Κυριακή (26/4) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά.

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει σύντομα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξέλθουν νικήτριες. «Ελπίζω το Ιράν να φανεί έξυπνο», ανέφερε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι «μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε τώρα σχετικά με το Ιράν, είναι πολύ λογικοί, ενώ άλλοι όχι». Επανέλαβε δε, ότι το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν παραμένει βασικό θέμα της διαπραγμάτευσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε για άλλη μια φορά στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν στο πλευηρό μας στο Ιράν», ενώ συνέχισε την επίθεσή του στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι «η δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα στείλει πολεμικά πλοία μόλις τελειώσει ο πόλεμος, δεν ήταν καλή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην Κίνα, λέγοντας ότι αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων, ενώ ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από τη στάση του εκίνου, απάντησε: «Δεν είμαι απογοητευμένος από την Κίνα, αν και θα μπορούσε να είχε βοηθήσει περισσότερο».

«Είχα καλές συζητήσεις με Πούτιν και Ζελένσκι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέληξε μιλώντας για το Ουκρανικό, για το οποίο είπε, ότι είχε «καλές συζητήσεις» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς στοχεύει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. «Εργαζόμαστε για την κατάσταση στη Ρωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε, ότι δεν θα ήθελε να αποκαλύψει, πότε μίλησε τελευταία φορά με τον Πούτιν. «Έχω συνομιλίες μαζί του και έχω συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και καλές συνομιλίες» είπε, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκαν οι τηλεφωνικές κλήσεις με οποιονδήποτε από τους δύο ηγέτες. Ερωτηθείς σχετικά με το μίσος ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι, απάντησε ότι «είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό πράγμα. Το μίσος είναι κακό πράγμα, όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα συμβεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ορκιστεί να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε με μια πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά περισσότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, η σύγκρουση συνεχίζεται.