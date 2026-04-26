Το απόγευμα του Σαββάτου (26/04), η Σλάβια Πράγας νίκησε τη Σίγκμα Όλομουτς με 2-1 για την 27η αγωνιστική του Τσέχικου πρωταθλήματος. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ωστόσο, το φίλαθλο κοινό που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου παρακολούθησε και ταυτόχρονα συμμετείχε σε μια συγκινητική στιγμή γεμάτη γονική αγάπη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τόμας Βλτσεκ, κεντρικός αμυντικός της γηπεδούχου ομάδας, κατευθύνθηκε με την μικρή του κόρη προς το τέρμα, δίνοντάς της την μπάλα για να σκοράρει. Εκείνη οδήγησε την μπάλα έως τα δίχτυα της εστίας, με τον κόσμο στις κερκίδες να πανηγυρίζει το γκολ της μικρής.

Στη συνέχεια, αναζητώντας αγάπη και θαλπωρή, έτρεξε προς τον πατέρα της, ο οποίος της χάρισε την αγκαλιά που τόσο πολύ επιζητούσε.