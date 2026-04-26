Νέα στοιχεία και μαρτυρίες ρίχνουν φως στις κινήσεις του 20χρονου πριν και μετά τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, καθώς η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την αντίστροφη μέτρηση για την απολογία του να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η πρώην σύντροφος του 20χρονου μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με ευέξαπτο χαρακτήρα, που -όπως λέει- την είχε συχνά τρομάξει. «Κάθε φορά που εγώ θα του έλεγα κάτι για κάποιον, έστω για πλάκα, ήταν πολύ αντιδραστικός. Δεν φοβόμουν ότι θα φτάσει στο σημείο να σκοτώσει, αλλά επειδή μου είχε πει και για άλλες πράξεις του, απέφευγα να του μιλάω για κάποιο αγόρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε και τη σημασία του τατουάζ με το δάκρυ που έχει ο 20χρονος στο πρόσωπο. «Έχει ένα δάκρυ στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο τατουάζ συνήθως το έχουν άτομα που έχουν σκοτώσει άνθρωπο ή έχουν πάει να σκοτώσουν. Όταν τον είχα ρωτήσει για πλάκα “είσαι δολοφόνος;”, μου είχε απαντήσει “παραλίγο!”», είπε.

Ενώπιον των Αρχών ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος, δηλώνοντας: «Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα».

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι μετέβη στο μοιραίο ραντεβού με το αυτοκίνητο του πατριού του. Ωστόσο, βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πως έφτασε στο σημείο με νοικιασμένο όχημα, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του.

Ο 20χρονος είχε μαζί του μαχαίρι και έναν φίλο του, όταν συνάντησε τον 27χρονο αντίζηλό του στο πάρκο Ασυρμάτου. Μετά το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και έκρυψε το φονικό όπλο στην ταράτσα του σπιτιού του. Μισή ώρα αργότερα, φέρεται να έκανε βόλτα στην παραλιακή με φίλους και την κοπέλα του. «Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ., αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε, που ανήκει στον πατριό του», κατέθεσε ο φίλος του δράστη.

Οι μαρτυρίες των δύο κοριτσιών

Τα δύο κορίτσια που γνώριζαν για τη συνάντηση του δράστη και του θύματος, ζητούσαν επίμονα να μάθουν τι συνέβη. Ο 20χρονος αρχικά προσποιήθηκε άγνοια, όμως τελικά παραδέχθηκε τα γεγονότα.

«Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν, χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του “εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος. Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε, ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα», ανέφερε η 20χρονη.

Τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη αναμένεται να δικαστούν αύριο Δευτέρα (27/4), ενώ ο 20χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου.