Ο Μίλος Πάντοβιτς παραχώρησε συνέντευξη σε σερβικό podcast και τοποθετήθηκε για τη μάχη του τίτλου στη Super League, εκφράζοντας την προτίμησή του στην… ΑΕΚ!

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος επιθετικός του Παναθηναϊκού: «Για τη μάχη του τίτλου, ειλικρινά, αν δεν μπορούμε να το πάρουμε εμείς, θα ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ.

Κυρίως λόγω των Σέρβων που έχει, γιατί γνωρίζω αρκετά από αυτά τα παιδιά. Αν δεν μπορούμε εμείς, ας είναι αυτοί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι και το πιο ρεαλιστικό σενάριο».

Ο Πάντοβιτς αναφέρθηκε και στην προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας:

«Για εμένα και την προσαρμογή μου, θεωρώ ότι όλα είναι καλά. Η Ελλάδα μοιάζει αρκετά με τη Σερβία και γενικά με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, οπότε δεν είχα πρόβλημα.

Το πρωτάθλημα είναι ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και στις μικρότερες ομάδες υπάρχουν καλοί παίκτες. Όλες οι ομάδες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές. Γενικά είμαι ικανοποιημένος.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα και, αν προσθέσουμε ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια, είναι λογικό να υπάρχει πίεση.

Όμως δεν ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού και του αθλητικού. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αντίθετα, μου αρέσει να παίζω μπροστά σε γεμάτες εξέδρες και να υπάρχει αυτή η θετική πίεση.

Είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει πάντα να στοχεύουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».