Μικρή έκπληξη έχει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Μίλος Πάντοβιτς. Ο Ρενάτο Σάντσες πήρε φανέλα βασικού, ενώ ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάνει ο Ανδρέας Τετέι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τετέι.
Η σύνθεση της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Ντόσκι, Σπάτσιλ, Ντουέ, Μέμιτς, Σουαρέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Βισίνσκι, Λαβάλ, Πάνος
