Με μια επιβλητική εμφάνιση στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας του Ηρακλή με 91-61 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8. Οι «πράσινοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο κιόλας λεπτό, στηριζόμενοι στην πιεστική τους άμυνα και την ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο, στοιχεία που τους […]