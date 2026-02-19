Μικρή έκπληξη έχει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Μίλος Πάντοβιτς. Ο Ρενάτο Σάντσες πήρε φανέλα βασικού, ενώ ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάνει ο Ανδρέας Τετέι.
Φενερμπαχτσέ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Θρίαμβος στην Πόλη για τους Reds
Η Νότιγχαμ Φόρεστ, στο ντεμπούτο του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο των Reds, διέλυσαν την Φενερμπαχτσέ στην Πόλη με 3-0 και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους «16» του Europa League.
ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ήττα με ελπίδα για τον ΠΑΟΚ – Το γκολ του Γερεμέγεφ αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς
Ο ΠΑΟΚ λύγισε με 2-1 από τη Θέλτα στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του UEFA Europa League, όμως το εντυπωσιακό τέρμα του Γερεμέγεφ κράτησε «ζωντανό» τον Δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς στο «Μπαλαΐδος» (26/02, 22:00). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με αρκετές απουσίες και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, προσπάθησε […]
Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός, διέλυσε τον Ηρακλή και πάει για τελικό «αιωνίων»
Με μια επιβλητική εμφάνιση στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας του Ηρακλή με 91-61 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8. Οι «πράσινοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο κιόλας λεπτό, στηριζόμενοι στην πιεστική τους άμυνα και την ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο, στοιχεία που τους […]
Χολ: «Είμαι πάντα έτοιμος όταν με φωνάζει ο Μπαρτζώκας»
Δείτε όσα είπε ο Ντόντα Χολ μετά τη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου
Έκπληξη με Πάντοβιτς
