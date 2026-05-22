Η ευκολία με την οποία η Αστον Βίλα κέρδισε τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε εντυπωσιακή.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ πέτυχε δύο γκολ σε πέντε λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου – ένα με τον Τίλεμανς έπειτα από μια κομπίνα σε ένα χτύπημα κόρνερ κι ένα με τον Μπουεντία που στις καθυστερήσεις βάλθηκε να δείξει πως μπορεί να κάνει κάτι που θα το ζηλέψει κι ο Ολίσε, που με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου το ίδιο γκολ το έχει βάλει φέτος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Φράιμπουργκ ήταν αδύνατον να απαντήσει στο διπλό χτύπημα: είναι τυχερή που έχασε μόνο με 3-0.

Ρεκόρ

Για τον Ουνάι Εμερι, προπονητή της Αστον Βίλα, αυτή ήταν η πέμπτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου: το ενδιαφέρον είναι ότι έχει κερδίσει μόνο το Γιουρόπα Λιγκ και το έχει κάνει με τρεις διαφορετικές ομάδες, δηλαδή με τη Σεβίλλη, με την οποία έχει κερδίσει τρία, τη Βιγιαρεάλ και τώρα με την Αστον Βίλα.

Εχει χάσει κι ένα με την Αρσεναλ: την οδήγησε στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης το 2019 αλλά την είδε να χάνει από την Τσέλσι που μάλιστα δεν ήταν και καλύτερη.

Ο Εμερι κυνηγά ένα μοναδικό ρεκόρ: να ξεπεράσει σε συμμετοχές σε τελικούς τον Τζιοβάνι Τραπατόνι που έχει επτά. Δεν είναι απίθανο να το κάνει. Με την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί πάλι με μια ομάδα στο Γιουρόπα Λιγκ. Του χρόνου θα βρίσκεται με την Αστον Βίλα στο Τσάμπιονς Λιγκ και θα κάνει σίγουρα αξιοσημείωτα πράγματα. Αλλά θα είναι κομμάτι δύσκολο, αν όχι κι απίθανο, να τον δούμε στον τελικό.

Μυστικό

Ποιο είναι το μυστικό του; Ο ίδιος λέει πως τα καταφέρνει πάντα όταν δουλεύει σε ομάδες στις οποίες οι ποδοσφαιριστές μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους από όσους έχουν συνηθίσει και να κάνουν ό,τι αυτός τους ζητάει. Ο Εμερι έχει μεταμορφώσει πολύ θεαματικά κάποιους παίκτες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Κάποτε στη Σεβίλλη ζήτησε και πήρε τον Μπανέγα. Τον είχε μαζί του μικρό παιδί στη Βαλένθια. Η καριέρα του δεν πήγε καλά.

Τον ξαναβρήκε και από κόφτη τον έκανε «δεκάρι»: πάνω του έχτισε μια ομάδα που κέρδισε ευρωπαϊκά τρόπαια. Τώρα στην Αστον Βίλα χρειάστηκε να αλλάξει τον ρόλο του Λίντελοφ. Ο κάποτε κεντρικός αμυντικός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετεξελίχθηκε σε αμυντικό μέσο από τον βάσκο προπονητή και η παρουσία του σκλήρανε τη μεσαία γραμμή και απελευθέρωσε τον Τίλεμανς και τον Μπουεντία, τους δύο σκόρερ των καθοριστικών στην Πόλη πρώτων γκολ! Ο Λίντελοφ είπε πως η επικοινωνία του με τον προπονητή είναι τόσο εντυπωσιακή ώστε είναι σαν να ανακάλυψε το ποδόσφαιρο στα 31 του χρόνια.

Ρόλοι

Ο Εμερι πιστεύει σε παίκτες που καταλαβαίνουν από αποστολές και ρόλους. Στις ομάδες του υπάρχει ένα βασικό πλάνο και όλοι καλούνται να το υπηρετήσουν γνωρίζοντας ο καθένας τι πρέπει να κάνει ειδικά σε κάθε ματς. Σε όλες τις ομάδες του το μυστικό είναι η σχέση των παικτών μαζί του: όλοι αγωνίζονται για αυτόν, όχι γιατί είναι ένας σκληρός διοικητής, αλλά γιατί είναι ο σοφός καθηγητής που τους εξηγεί τι θέλει αναλυτικότατα.

Είμαι μάλιστα βέβαιος ότι αν πέτυχε στην Αστον Βίλα, ενώ δεν τα κατάφερε λίγα χρόνια πριν στην Αρσεναλ, αυτό συνέβη γιατί έμαθε αγγλικά! Δεν μιλούσε κι αυτό ήταν πρόβλημα και όταν πέρασε από την Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία κέρδισε ένα πρωτάθλημα, αλλά δεν τα πήγε καλά στην Ευρώπη.

Το πόσο σημαντικό είναι το ότι μιλάει αγγλικά το καταλαβαίνει κανείς από μια παλιά ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια όταν η Σεβίλλη είχε κερδίσει σε έναν τελικό του Γιουρόπα Λιγκ τη Λίβερπουλ ανατρέποντας στο δεύτερο ημίχρονο το εις βάρος της 0-1 που είχε διαμορφωθεί από ένα καταπληκτικό γκολ του Στάριτζ, ο παίκτης του Γιορέντε είχε πει ότι ο Εμερι «βρήκε στα αποδυτήρια τις κατάλληλες λέξεις».

Φυλακή

Να σημειώσω και κάτι ακόμα: η επιτυχία του Ουνάι Εμερι στην Αστον Βίλα είναι η επιτυχία ενός ανθρώπου που στο περιβάλλον της Πρέμιερ Λιγκ όλα του φαίνονται εύκολα. Εκεί έχει χρήματα, αναγνώριση, τον φίλο του τον Μόντσι τεχνικό διευθυντή και την απόλυτη στήριξη των οπαδών. Τον Μόντσι και την αγάπη των οπαδών τα είχε και στη Σεβίλλη όπου έχτισε κάποτε το όνομά του. Τα άλλα όχι.

Οταν κάποτε είχε κερδίσει το Γιουρόπα Λιγκ με αντίπαλο τη Λίβερπουλ, ο γιος του προέδρου της Σεβίλλης, Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο, το είχε αφιερώσει στον μεγαλομέτοχο της ομάδας και πατέρα του Μάνουελ Ντελ Νίδο που ήταν στη φυλακή: είχε καταδικαστεί σε επταετή ποινή φυλάκισης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος. Στην Κωνσταντινούπολη οι διοικητικοί παράγοντες της Αστον Βίλα αφιέρωσαν το τρόπαιο στον πρίγκιπα και διάδοχο του αγγλικού θρόνου Γουίλιαμ που πανηγύριζε στις εξέδρες όντας ο διασημότερος οπαδός της ομάδας. Υπάρχει διαφορά.

Πίεση

Στο μεταξύ, απόψε στην Αθήνα έχουμε το Final 4 της Ευρωλίγκας. Στο ΟΑΚΑ φτάνουν οι τέσσερις ομάδες που βρέθηκαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης μετά το τέλος της κανονικής περιόδου: ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό στις 6 το απόγευμα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και τρεις ώρες αργότερα θα έχουμε το ισπανικό ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχερός: η Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι μάλλον η δυσκολότερη ομάδα που θα μπορούσε να βρει σε ημιτελικό – η Βασίλισσα έχει σημαντικές ελλείψεις (χωρίς τον Ταβάρες είναι λιγότερο δυνατή κοντά στο καλάθι) και η Βαλένθια είναι πρωτάρα. Η τουρκική ομάδα είναι λίγο διαφορετική από πέρυσι όταν στην ίδια διοργάνωση είχε κάνει δύο σχεδόν άψογα ματς απέναντι στον ΠΑΟ και τη Μονακό κερδίζοντας χωρίς πολύ μεγάλα καρδιοχτύπια.

Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί καθώς αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του σε Final 4. Ο προπονητής του είπε ότι η ομάδα δεν έχει παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμούς όπως πέρυσι και παίζει καλύτερο μπάσκετ από ό,τι πρόπερσι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι φορμαρισμένος, γεμάτος και μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟ λιγότερο στρεσαρισμένος: όλοι μπορούν να ασχοληθούν με το μπάσκετ και μόνο. Βέβαια όπως όλα τα φαβορί κουβαλάει και λίγη πίεση περισσότερη από τους υπόλοιπους. Αυτή ωστόσο μου μοιάζει ο μόνος του μεγάλος αντίπαλος.