Η επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά» επιστρέφει τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50, με νέα επεισόδια που υπόσχονται άφθονο γέλιο και μια φρέσκια ματιά στην οικογενειακή ζωή.

Η Σάρα και ο Μιχάλης χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως δικαιολογία για να αποφύγουν φίλους και συνεργάτες, όμως το σχέδιο τους δεν πηγαίνει όπως το περίμεναν. Παράλληλα, ο Τόνι αποφασίζει να αφήσει για λίγο τα τυχερά παιχνίδια και να συμμετάσχει σε τουρνουά επιτραπέζιων με τον Σταύρο.

Αυτή την εβδομάδα, οι ρόλοι αντιστρέφονται και ο φακός στρέφεται αλλού: ο Τάσος και η Χαρά παίρνουν τον λόγο, δείχνοντάς μας πώς είναι η ζωή όταν έχεις… γονείς να μεγαλώσεις!

Τα νέα επεισόδια της σειράς

Επεισόδιο 32 – «Δικαιολογίες» (Δευτέρα 25 Μαΐου στις 20:50)

Ο Μιχάλης και η Σάρα επικαλούνται υποχρεώσεις με τα παιδιά για να αποφύγουν τον Σταύρο, τον Στεφ και τη Σόφη, όμως το σχέδιο γυρίζει εναντίον τους. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος και ο Τόνι ξεκινούν ένα επικό τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών, ενώ η Αντιγόνη και ο Στέλιος προσπαθούν να διαχειριστούν τα απρόσμενα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού του Τάσου.

Επεισόδιο 33 – «Έχω γονείς» (Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:50)

Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, η κάμερα αλλάζει πλευρά. Ο Τάσος και η Χαρά αφηγούνται τη δική τους εκδοχή για τους γονείς τους, με την ειλικρίνεια και την αφοπλιστική ματιά που μόνο τα παιδιά διαθέτουν. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, αποκαλύπτεται μια τρυφερή και χιουμοριστική όψη της οικογένειας Πολίτη.

Συντελεστές και παραγωγή

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, η Μπέσσυ Μάλφα.

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, ο Ερρίκος Λίτσης.

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης.

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζοβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής – Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026