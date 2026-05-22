Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στο Κάιρο μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Capital University της Αιγύπτου, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος με ένα εξάμηνο σπουδών στην Κομοτηνή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση Παραρτήματος του ΔΠΘ στο Κάιρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο στάδιο της συνεργασίας αφορά τη λειτουργία αγγλόφωνου προγράμματος στη Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραμμα θα διεξάγεται από κοινού στο Κάιρο και στην Κομοτηνή, μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αφετηρία για ευρύτερες ακαδημαϊκές συνέργειες Ελλάδας και Αιγύπτου. «Το αγγλόφωνο τετραετές πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές από τον αραβικό κόσμο, αποτελεί μία ακόμη γέφυρα εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Προβλέπει συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού του ΔΠΘ τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στην Κομοτηνή», ανέφερε η Υπουργός.

Η υπογραφή του μνημονίου και οι δηλώσεις των πανεπιστημιακών

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Φώτη Μάρη, και τον Πρόεδρο του Capital University, Καθηγητή El-Sayed Ibrahim Kandil, παρουσία της Αντιπρύτανη του ΔΠΘ Μαρίας Γρηγορίου, του Αντιπροέδρου του αιγυπτιακού πανεπιστημίου Καθηγητή Δρ. Hosam Refai, της Διευθύντριας Διεθνών Σχέσεων Δρ. Esraa Daoud και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου. Η διαδικασία επιταχύνθηκε μετά τη συνάντηση της Υπουργού με τον Αιγύπτιο ομόλογό της το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο Καθηγητής Kandil ευχαρίστησε τη Σοφία Ζαχαράκη για τη στήριξή της, τονίζοντας ότι η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ελληνικής πλευράς. Όπως σημείωσε, οι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών και η νέα συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η αιγυπτιακή πλευρά θα παραχωρήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του Παραρτήματος του ΔΠΘ.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης Φώτης Μάρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της συνεργασίας, ευχαριστώντας την Υπουργό και τον Πρέσβη για τη συνεχή υποστήριξή τους. Τόνισε ότι η παρουσία της Υπουργού στο Κάιρο αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ο κ. Μάρης πρόσθεσε ότι έχει ήδη εκπονηθεί ο προγραμματισμός για την ίδρυση του Παραρτήματος στο Κάιρο, ενώ σχεδιάζονται κοινά προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε τομείς όπως οι οικονομικές και γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική και οι επιστήμες υγείας.

Η συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο

Κατά τη συνάντηση που προηγήθηκε της υπογραφής, η Σοφία Ζαχαράκη συζήτησε με τον Dr. Abdelaziz Konsowa τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και αιγυπτιακών πανεπιστημίων, καθώς και τη συμμετοχή και άλλων ελληνικών ιδρυμάτων.

Η Υπουργός παρουσίασε επίσης τον εθνικό διάλογο που εξελίσσεται στην Ελλάδα για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, «η μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες σήμερα δεν είναι μόνο να δίνουν περισσότερη γνώση, αλλά να δίνουν γνώση που μπορεί να μετατραπεί σε καινοτομία, κινητικότητα και προοπτική για τους νέους ανθρώπους».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις διεθνείς εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, στη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας, στις νέες δεξιότητες και στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στις πολιτικές που συνδέουν τα πανεπιστήμια με την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Σοφία Ζαχαράκη προσκάλεσε τον Dr. Konsowa να επισκεφθεί την Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίσει το ελληνικό οικοσύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και σημαντικές πανεπιστημιακές υποδομές.

«Η εκπαίδευση ως γέφυρα συνεργασίας στη Μεσόγειο»

Μετά τη συνάντηση, η Υπουργός δήλωσε: «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν συνδέονται μόνο με την ιστορία τους. Συνδέονται όλο και περισσότερο με το μέλλον τους. Με πανεπιστήμια που ανοίγονται στον κόσμο. Με νέους ανθρώπους που αναζητούν ευκαιρίες, γνώση και κινητικότητα. Με έρευνα και καινοτομία που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Η εκπαίδευση γίνεται σήμερα μία από τις πιο ισχυρές γέφυρες συνεργασίας στη Μεσόγειο. Και αυτή τη γέφυρα θέλουμε να τη δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο».