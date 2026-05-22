Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε χθες το πρωί σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Ζωνιανά και Αγιο Νικόλαο έφερε πολλές συλλήψεις και δεκάδες κατηγορούμενους. Οι άνδρες της αστυνομίας κατέσχεσαν ναρκωτικά, όπλα, αρχαία, χρήματα, ενώ έπεσαν και πάνω στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές φαίνεται πως ολόκληρες περιοχές ζούσαν υπό την απειλή μερικών οικογενειών.

Δυστυχώς για τη μεγαλόνησο, κάποιοι δίνουν συχνά αφορμές να συζητά η κοινή γνώμη σε ολόκληρη την επικράτεια για τα κύτταρα ανομίας εκεί. Το κράτος αναλαμβάνει επιτέλους δράση εναντίον τους. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν αρκεί μία μόνο σαρωτική επιχείρηση. Εξού και οφείλει να συνεχίσει συστηματικά στον ίδιο δρόμο, του ελέγχου και της επιβολής του νόμου, προκειμένου να κατορθώσει να εξαφανίσει τις ζώνες όπου δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που διέπουν την κοινωνική ζωή. Πρέπει να προστατεύσει την υπόλοιπη κρητική κοινωνία.

Το πραγματικό θέμα εδώ δεν είναι η παράδοση του νησιού, στην οποία αποδίδουν ορισμένοι φαινόμενα παραβατικότητας και βίας. Είναι η διαχρονική αποτυχία της ευνομούμενης πολιτείας να φτάσει ως εκεί και να υπερασπιστεί τους θεσμούς και την ισονομία. Η εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων που δρουν στην Κρήτη είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο χρειάζεται να κερδηθεί. Ηδη, άλλωστε, χιλιάδες Κρητικοί ζητούν από την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει τη δουλειά της.