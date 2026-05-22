«Μέχρι και το 90%-95% των παραβάσεων στους δρόμους που έχει καταγράψει αρχικά το σύστημα καμερών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι προβληματικό, λάθος και υπάρχουν αστοχίες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμη και για λίγα εκατοστά, ενώ δεν συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον για να βρει την υπερβολική ταχύτητα μετρά χρόνους διέλευσης από τις έξυπνες κάμερες και καταγράφει – χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο – αμφισβητήσιμους μέσους όρους ταχύτητας.

Σημαντικά λάθη γίνονται και με τη χρήση ζώνης όπου μία μαύρη μπλούζα, η αντανάκλαση του φωτός, ένα πέτο ή ένα κασκόλ που μπορεί να καλύπτει τη ζώνη οδηγεί σε εσφαλμένες καταγραφές και διαπιστώσεις. Εχει υπάρξει περίπτωση το σύστημα να έχει αυτόματα καταγράψει ότι ο συνοδηγός οχήματος δεν φορούσε ζώνη και από την έρευνά μας που ακολούθησε να προκύπτει ότι στο όχημα δεν υπήρχε καν συνεπιβάτης! Ακόμη έχει διαπιστωθεί ότι το κινητό που είδε η τεχνητή νοημοσύνη να κρατά ο οδηγός ήταν τελικά συσκευή ατμίσματος ή και η ύποπτη κίνηση απάντησης σε κλήση δεν ήταν παρά ξύσιμο του κεφαλιού!

Οι υπηρεσίες Τροχαίας διαθέτουν πλέον ομάδες αστυνομικών, ώστε να επανεξετάζουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες με τις καταγραφόμενες παραβάσεις από τις εν λειτουργία κάμερες, προτού σταλούν τα σχετικά ειδοποιητήρια, και εκείνοι εντοπίζουν σωρεία αποκλίσεων απ’ όσα προσδιορίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ομως προφανώς αυτό δεν θα μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρξει πλήρης εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης με εκατοντάδες καμερες, καθώς τότε θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά χιλιάδες τέτοιες φωτογραφικές καταγραφές και να απατείται εξαιρετικά μεγάλο προσωπικό είτε στο φιλτράρισμά τους, είτε στις απαντήσεις επί των ενστάσεων των πολιτών που θα αναλύουν κι εκείνοι το σχετικό οπτικό υλικό που τους αφορά».

Σε αυτές τις χαρακτηριστικές επισημάνσεις προχώρησαν μιλώντας συτ «ΝΕΑ» υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος οκτώ καμερών για αυτόματο εντοπισμό και ανάλυση παραβάσεων που έχει ξεκινήσει από τις 26 Ιανουαρίου 2026, με σχετική πρόβλεψη μέχρι τον Ιούνιο να βρίσκονται σε λειτουργία 388 «ευφυείς» κάμερες σε όλη την Αττική, οι οποίες με το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης ανίχνευσης παραβίασης σηματοδότη, υπερβολικής ταχύτητας, μη χρήσης ζώνης και κράνους και χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στελέχη των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε σειρά περιπτώσεων αυτές οι καταγραφές είναι «από ασαφείς έως αμφισβητήσιμες, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη πολλές παραμέτρους, όπως φέρ’ ειπείν την ταυτόχρονη παρουσία στο σημείο τροχονόμων που έχουν αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κ.λπ.».

Τα κωλύματα και οι αντιφάσεις

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Σε υπηρεσία της Τροχαίας στην Αττική από τις περίπου 13.000 κλήσεις με παραβάσεις που κατέγραψαν οι «κάμερες ΑΙ» (περίοδος αποστολής από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου) κατέστη εφικτό να ελεγχθούν οι 5.500.

Και από αυτές σωστές διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι ήταν μόνο οι 400! Περίπου 3.800 απορρίφθηκαν γιατί αυτές αφορούσαν «υπερβολική ταχύτητα» με τον υπολογισμό της… μέσης ταχύτητας που δεν υποστηρίζεται νομοθετικά.

Οι υπόλοιπες 1.300 κλήσεις που αφορούσαν χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης κ.λπ. θεωρήθηκαν εσφαλμένες αφού η ανάλυση από τους αστυνομικούς του οπτικού υλικού «διέψευδε» τις αναλύσεις των καμερών υψηλής τεχνολογίας και υπήρχε παρανόηση λόγω των ρούχων των οδηγών, των άσχετων κινήσεων που κάνουν ή της παρουσίας/χρήσης αντικειμένων που «παραπλανούν» το λογισμικό των καμερών.

Προβλήματα υπάρχουν και με τις κλήσεις για παραβάσεις σε αυτοκίνητα εταιρειών leasing όπως στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν δεδομένα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ψηφιακή αφαίρεση διπλωμάτων. Με πιθανό αποτέλεσμα τη συρροή πολιτών στα αστυνομικά τμήματα για την παράδοσή τους, ενώ και οι χιλιάδες νέες κλήσεις που παράγει αυτό το αυτόματο σύστημα θα πρέπει να επιδίδονται από τους αστυνομικούς κατ’ οίκον κ.λπ.

Ακόμη θα υπάρξει ένας νέος κύκλος ενστάσεων των πολιτών με αναλύσεις του οπτικού υλικού και την τυχόν «ερμηνεία» του, με τις αρμόδιες Αρχές να επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι η πλήρης λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων αποτελεί βασικό στόχο των επόμενων μηνών. Αυτή τη στιγμή έχει συσταθεί μία επιτροπή συναρμόδιων υπουργείων για την παραμετροποίηση όλων αυτών των ζητημάτων και για να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, με άγνωστο όμως χρονικό ορίζοντα.

Με το ζήτημα όμως της επαλήθευσης των δεδομένων των έξυπνων καμερών να είναι ζωτικής σημασίας.