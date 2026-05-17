Περισσότερα από 100 drones θα ενισχύσουν φέτος τον μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας. Το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία θα διαθέτουν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας για την αντιπυρική περίοδο, αξιοποιώντας τα ως βασικό εργαλείο πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα drones θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα από τις περιοχές ευθύνης τους, ενώ έχουν εγκατασταθεί σε στρατηγικά σημεία των 13 Περιφερειών της χώρας. Είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και τηλεμετρικά συστήματα, ώστε να εντοπίζουν εγκαίρως κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε πρόσφατα κατά το 5ο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) ότι «δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές με εργαλεία και λογικές του παρελθόντος». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι το επιχειρησιακό δόγμα στηρίζεται στην «Επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση, την άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και τη γρήγορη επέμβαση», επισημαίνοντας πως «το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενάρξεις και να παρεμβαίνουμε έγκαιρα».

Η κατανομή των drones ανά Περιφέρεια έχει ως εξής: Αττική 27, Στερεά Ελλάδα 7, Θεσσαλία 5, Ήπειρος 5, Δυτική Μακεδονία 3, Κεντρική Μακεδονία 15, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7, Βόρειο Αιγαίο 4, Νότιο Αιγαίο 3, Κρήτη 4, Πελοπόννησος 8, Δυτική Ελλάδα 7 και Ιόνιο 5.

Κινητές μονάδες επιτήρησης με drones

Για την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία θα διαθέτουν τρεις ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones. Οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα μετακίνησης όπου απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι κινητές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με πολλαπλά συστήματα επικοινωνίας για αδιάλειπτη μετάδοση εικόνας και δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών οθονών και προηγμένες μονάδες επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα πληρώματα θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Λειτουργία και τεχνολογία των drones

Τα drones επιτηρούν δασικές και άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου, ημέρα και νύχτα. Κατά τις νυχτερινές ώρες χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες, εντοπίζοντας θερμικές εστίες ή ίχνη καπνού ακόμη και σε δύσβατα σημεία. Η εικόνα μεταδίδεται ζωντανά στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), καθώς και σε φορητές συσκευές των επιχειρησιακών ομάδων.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει γρήγορη αναγνώριση της εστίας μιας πυρκαγιάς και καθοδήγηση των δυνάμεων στο πεδίο. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων λαμβάνουν ταυτόχρονα την ίδια εικόνα, γεγονός που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση της διάταξης των δυνάμεων.

Τα drones διαθέτουν διπλούς αισθητήρες (θερμικούς και οπτικούς) και τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας έναν αδιάλειπτο μηχανισμό επιτήρησης. Εντοπίζουν θερμικές ανωμαλίες πριν αυτές γίνουν ορατές και προσδιορίζουν με ακρίβεια τις γεωγραφικές συντεταγμένες του συμβάντος.

Ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Panic Button», προκαλώντας αυτόματη μεγέθυνση της εικόνας του συμβάντος στο video wall του κέντρου επιχειρήσεων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κινητοποίηση των δυνάμεων.

Με τη λήψη εναέριας εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί να αξιολογεί ταχύτατα κάθε περιστατικό και να καθορίζει την προτεραιότητα ανάπτυξης των επίγειων και εναέριων μέσων.

Αύξηση του στόλου και επιχειρησιακή αξιοποίηση

Η χρήση drones στη δασοπυρόσβεση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2024 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά ευρείας επιχειρησιακής εφαρμογής τους, με 40 drones, ενώ το 2025 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 80. Φέτος, περισσότερα από 100 drones αποτελούν βασικό πυλώνα του σχεδίου πρόληψης και έγκαιρης επέμβασης.