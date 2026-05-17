Σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων, Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι το εξής:

Ανδρόνικος,

Ανδρονίκη*,

Ιουνία,

Γιουνία,

Σόλων,

Σόλωνας,

Σολόχων.

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου μας, τους οποίους εορτάζουμε στις 4 Ιανουαρίου. Συνεργάσθηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ»(Προς Ρωμαίους, ιστ’ 7). Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίσθηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος, και οι όποιοι μάλιστα προσήλθαν στο Χριστό πρωτύτερα από μένα.