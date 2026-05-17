Δεκαεπτά αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε η νιγηριανή αστυνομία το Σάββατο. Η επίθεση σημειώθηκε στις 8 Μαΐου σε κέντρο εκπαίδευσης, στην πολιτεία Γιόμπε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί σκοτώθηκαν «σε τρομοκρατική επίθεση στη σχολή ειδικών δυνάμεων του νιγηριανού στρατού», όπου βρίσκονταν για εκπαίδευση. Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αιματηρές των τελευταίων μηνών στην περιοχή.

Ο νιγηριανός στρατός είχε ανακοινώσει την επομένη ότι τουλάχιστον 50 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στη βάση, ενώ δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Όπως αναφέρεται, αποκρούστηκε συντονισμένη επίθεση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) εναντίον της έδρας της 27ης Ταξιαρχίας στην Μπούνι Γκάρι και σημείου ελέγχου στην ίδια περιοχή.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βιώνει από το 2009 συνεχή τζιχαντιστική εξέγερση, με τη Μπόκο Χαράμ και το ΙΚΔΑ – που προήλθε από τη διάσπασή της – να εξαπολύουν επιθέσεις, προκαλώντας μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών και βαθιά ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.