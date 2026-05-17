Λίγοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος που φέρεται να επινόησε τον όρο «Eurovision» δεν ήταν μουσικός παραγωγός ή διοργανωτής του διαγωνισμού, αλλά στέλεχος του BBC. Με αφορμή τον φετινό τελικό της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) δημοσίευσε ένα σπάνιο αρχειακό βίντεο αφιερωμένο στον George Campey, τον άνθρωπο που συνδέεται με τη δημιουργία του ονόματος που σήμερα αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by European Broadcasting Union (@ebu_hq)

Ο George Campey εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις στο BBC από το 1954, ως Television Publicity Officer και Press Officer, συνεργαζόμενος με μερικά από τα σημαντικότερα πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης εκείνης της εποχής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της EBU, ο Campey φέρεται να χρησιμοποίησε πρώτος τη λέξη «Eurovision» σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή τηλεοπτική συνεργασία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Η ονομασία τελικά ταυτίστηκε με το τεράστιο μουσικό γεγονός που εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά brands παγκοσμίως.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε μέσα από τα αρχεία του BBC παρουσιάζει τον ίδιο να μιλά για την εποχή εκείνη, σε ένα σπάνιο ντοκουμέντο που έρχεται ξανά στο φως δεκαετίες μετά.

Η Eurovision Song Contest διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1956 και από τότε έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό και τηλεοπτικό φαινόμενο, με εκατομμύρια θεατές κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.