Από τα αρνητικά σχόλια του ημιτελικού στα αποθεωτικά μηνύματα του τελικού πέρασε μέσα σε λίγες ώρες η Αντιγόνη, με την εμφάνιση της Κύπρου στη Eurovision να προκαλεί κύμα στήριξης στα social media της διοργάνωσης.

Κάτω από το επίσημο post της Eurovision, τα σχόλια άλλαξαν εντελώς τόνο, με εκατοντάδες χρήστες να κάνουν λόγο για «τεράστια βελτίωση», «δικαίωση» και μία από τις πιο δυνατές φωνητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

«Where are the haters now?», «She proved everyone wrong», «Huge improvement from the semis» και «She absolutely took her chance» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια που συγκέντρωσαν δεκάδες και εκατοντάδες likes μέσα σε λίγα λεπτά.

Πολλοί eurofans στάθηκαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια είχε δεχθεί έντονη κριτική μετά τον ημιτελικό, τονίζοντας ότι στον τελικό εμφανίστηκε πιο σίγουρη, πιο σταθερή φωνητικά και με πολύ μεγαλύτερη σκηνική ενέργεια.

«This is a personal victory for Antigoni», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνιση «την Αντιγόνη που ξέραμε», κάνοντας λόγο για πλήρη ανατροπή της εικόνας που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Δεν έλειψαν και τα σχόλια στήριξης από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με χρήστες από Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνια να στέλνουν «12 points» στην κυπριακή συμμετοχή και να προβλέπουν ότι η εμφάνιση θα μείνει από τις πιο πολυσυζητημένες του φετινού τελικού.

Η λέξη «queen» εμφανίστηκε δεκάδες φορές στα comments, ενώ αρκετοί χρήστες έγραψαν πως η Αντιγόνη «έκλεισε στόματα» με την εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision.