Νέα απογοήτευση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αλ Νασρ, καθώς λίγες ημέρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αλ Χιλάλ, ήρθε ακόμη ένα πλήγμα με απώλεια τίτλου.

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία ηττήθηκε 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε από το γκολ του Χουμέτ στο 30ό λεπτό, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

🏆🌏 Gamba Osaka beat Al Nassr in the final and win the Asian Champions League 2! 🇯🇵 pic.twitter.com/VDrAxszGmr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Ο τελικός διεξήχθη στο Ριάντ και η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να αντιδράσει, γνωρίζοντας ακόμη μία σημαντική αποτυχία σε τελική φάση διοργάνωσης.

Έτσι, η ομάδα του Ρονάλντο παραμένει με περιορισμένες διεθνείς επιτυχίες στην ιστορία της, ενώ η Γκάμπα Οσάκα κατέκτησε έναν ακόμη σημαντικό τίτλο, προσθέτοντας δεύτερη μεγάλη διάκριση στο παλμαρέ της.