Έντονο ενθουσιασμό προκάλεσε στη Eurovision η εκρηκτική εμφάνιση του Akyla, που ανέβασε τη θερμοκρασία της σκηνής και κέρδισε το κοινό με την ενέργειά του. Το κοινό αντέδρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές του διαγωνισμού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού. Με την χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα ιδιαίτερα «γατίσια αυτιά», ο Akylas ξεκίνησε την εμφάνισή του πατώντας ένα εικονικό «Start», δίνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα τον τόνο ενός act που ξεχώρισε για την αισθητική και τη θεατρικότητά του.

Η σκηνική παρουσίαση περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου γεμάτου ανατροπές. Σε μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς, η Παρθένα Χοροζίδου εμφανίστηκε ντυμένη ως κυρία που πλέκει – φορώντας επίσης γατίσια αυτιά – χορεύοντας μαζί με τον Akylas και κερδίζοντας το κοινό.

Το performance διατήρησε αμείωτη την ενέργειά του, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί ακόμη και πατίνι πάνω στο catwalk. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στην εμβληματική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, με τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη να μετατρέπεται σε «ανθρώπινη λύρα» επί σκηνής.

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του τραγουδιού, όταν ο Akylas ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό και ερμήνευσε ένα πιο προσωπικό και συγκινητικό μέρος του κομματιού, αφιερωμένο στη μητέρα του. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με τον καλλιτέχνη να σχηματίζει τη χαρακτηριστική «κορεάτικη καρδιά» προς το κοινό, κλείνοντας ένα act που συζητήθηκε όσο λίγα στον φετινό διαγωνισμό.