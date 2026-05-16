Χρήστες από όλη την Ευρώπη – και κυρίως από τα Βαλκάνια – έγραψαν δεκάδες σχόλια στήριξης για το ελληνικό act, με φράσεις όπως «Give the king the crown», «Winner alert», «Athens 2027» και «Televote winner here» να συγκεντρώνουν εκατοντάδες likes μέσα σε λίγα λεπτά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η έντονη βαλκανική υποστήριξη προς την ελληνική συμμετοχή. «Balkans unite and vote 6», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνιση «iconic Greek party» και «absolute best club energy on the stage».

Ακόμη και λογαριασμοί με μεγάλη απήχηση στον χώρο της Eurovision μπήκαν στη συζήτηση, κάνοντας λόγο για μία από τις πιο δυνατές και «χαοτικά fun» εμφανίσεις της βραδιάς. Δεν έλειψαν και τα σχόλια από Τούρκους χρήστες που έγραφαν «12 points from Turkey to Greece», αλλά και αναρτήσεις που μιλούσαν για «Balkan king».

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στο πόσο διαφορετική και απρόβλεπτη ήταν η ελληνική συμμετοχή, με σχόλια όπως «This is so random from Greece and I love it» να γίνονται viral μέσα στο ίδιο το thread.

Η λέξη «Ferto» κυριάρχησε στα σχόλια, μετατρεπόμενη σχεδόν σε σύνθημα των fans, την ώρα που πολλοί προέβλεπαν ήδη είσοδο στην πρώτη τριάδα ή ακόμη και νίκη στον τελικό.