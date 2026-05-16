Διαδηλωτές ντυμένοι κλόουν συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο οι διοργανωτές διαχειρίζονται τη σύγκρουση Ισραήλ – Γάζας.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν αυτοσχέδια πλακάτ με συνθήματα όπως «Μην ασκείτε κριτική στο Ισραήλ» και «Μην μιλάτε για την Παλαιστίνη», σατιρίζοντας – όπως υποστήριξαν – τους περιορισμούς στον δημόσιο διάλογο γύρω από τον πόλεμο.

Η ομάδα αυτοαποκαλείται «Clownnation» και περιγράφει τον εαυτό της ως «το πρώτο πλήρως απολιτικό έθνος στον κόσμο», αποτελούμενο από ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να γελάσουν με τον εαυτό τους. Το σύνθημά τους είναι: «United by Failure» («Ενωμένοι μέσα από την αποτυχία»).

Σε ανακοίνωσή της, η «Clownnation» ανέφερε ότι εμφανίζεται παραδοσιακά σε μέρη «όπου τα πράγματα αντιμετωπίζονται υπερβολικά σοβαρά, ενώ τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται αρκετά σοβαρά».

Η ίδια ομάδα είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη παρουσία και έξω από τον χώρο διεξαγωγής της Eurovision κατά τη διάρκεια των ημιτελικών.