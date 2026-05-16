Σε πρωτοφανές σκηνικό εξελίχθηκε ο αγώνας της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Χερζίλια για το ισραηλινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που είχε αποκλειστεί πρόσφατα από τη Ρεάλ στα playoffs της EuroLeague, εμφανίστηκε στο παρκέ με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες λόγω απεργίας του σωματείου παικτών.

Η πεντάδα περιλάμβανε τους Βασίλιε Μίσιτς, Ις Ουέινράιτ, Λένι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ και Τάιους Τζόουνς. Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως στο ημίχρονο το σκορ ήταν 70-59 υπέρ της Μπνέι και ο αγώνας αναγκαστικά διακόπηκε. Οι τέσσερις παίκτες της Χάποελ χρεώθηκαν με φάουλ, με αποτέλεσμα μόνο ο Μότλεϊ να παραμείνει στο παρκέ.

Η ομάδα είχε επιπλέον προβλήματα με τους ξένους παίκτες της, καθώς οι Κόλιν Μάλκολμ, Κέσλερ Έντουαρντς, Κρις Τζόουνς, Ελάιζα Μπράιαντ και Νταν Οτούρου δεν είχαν επιστρέψει στο Ισραήλ, αφήνοντας την ομάδα σε οριακή κατάσταση.