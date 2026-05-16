Στις Μαλδίβες, οι Αρχές προχώρησαν το Σάββατο σε πλήρη αναστολή των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών τεσσάρων Ιταλών δυτών.

Η δραματική αυτή απόφαση πάρθηκε μετά τον θάνατο ενός επίλεκτου στρατιωτικού δύτη, ο οποίος υπέκυψε στη «νόσο των δυτών» (νόσο αποσυμπίεσης) κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά επικίνδυνης αποστολής μέσα σε ένα δαίδαλο υποβρύχιων σπηλαίων.

Μαλδίβες : Η υπόθεση περιπλέκεται

Η τραγωδία, που συνέβη την περασμένη Πέμπτη στην ατόλη Βαάβου, περιπλέκεται πλέον γεωπολιτικά και νομικά, καθώς έρχονται στο φως αποκαλύψεις για παραβίαση των διεθνών κανόνων ασφαλείας, ιδιωτικές πρωτοβουλίες εκτός προγράμματος και ερωτήματα για τον εξοπλισμό των θυμάτων.

Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χοσάιν Σαρίφ, ο άτυχος λοχίας Μοχάμεντ Μαχούντι (Mohamed Mahudhee), μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων της χώρας, έχασε τη ζωή του λόγω οξείας αποσυμπίεσης αμέσως μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Μάλε.

Αυτή η αχρονολόγητη φωτογραφία , η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Greenpeace Ιταλίας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, δείχνει τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε (Monica Montefalcone), που έχασε τη ζωή της μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες της τους κοντά στο νησί Αλιμάθα στο αρχιπέλαγος των Μαλδίβων κατά την εξερεύνηση υποβρύχιου σπηλαίου. (Greenpeace μέσω του AP, Ho)»

«Ο θάνατός του αποδεικνύει το μέγεθος της δυσκολίας και την επικινδυνότητα αυτής της αποστολής», δήλωσε ο Σαρίφ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την Κυριακή την άφιξη τριών Φινλανδών δυτών, κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε καταδύσεις μεγάλου βάθους και σπηλαίων, προκειμένου να επανασχεδιαστεί η στρατηγική των ερευνών.

Η ταυτότητα των πέντε Ιταλών και η μοιραία κατάδυση

Οι πέντε Ιταλοί, οι οποίοι θεωρούνται πλέον όλοι νεκροί, ήταν έμπειροι δύτες. Πρόκειται για τη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, την κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, τον θαλάσσιο βιολόγο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, την ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο και τον Ιταλό εκπαιδευτή κατάδυσης Τζανλούκα Μπενεντέτι.

Η σορός του Μπενεντέτι ανασύρθηκε την Πέμπτη κοντά στο στόμιο του σπηλαίου, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο βέβαιο συμπέρασμα ότι οι υπόλοιποι τέσσερις εγκλωβίστηκαν βαθύτερα στο εσωτερικό του.

Αυτή η φωτογραφία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου του Πρόεδρου των Μαλδίβων, δείχνει ένα σκάφος της ακτοφυλακής και άλλα πλοία που έχουν αναπτυχθεί για την αναζήτηση των τεσσάρων αγνοούμενων Ιταλών δυτών κοντά στο νησί Αλιμάθα (Alimathaa Island), στην ατόλη Βαάβου (Vaavu Atoll) στις Μαλδίβες, Σάββατο 15 Μαΐου 2026. (Γραφείο Τύπου του Προέδρου των Μαλδίβων μέσω του AP

Σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει τη θέση του, το Πανεπιστήμιο της Γένοβας εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι, αν και η Μοντεφαλκόνε και η Οντενίνο βρίσκονταν στις Μαλδίβες για επίσημη επιστημονική αποστολή με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή, η συγκεκριμένη θανατηφόρα κατάδυση δεν αποτελούσε μέρος της έρευνας, αλλά έγινε «ιδιωτικά». Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η κόρη της καθηγήτριας και ο νεαρός απόφοιτος Γκουαλτιέρι δεν είχαν καμία σχέση με την πανεπιστημιακή αποστολή.

Μαλδίβες : «Κάτι συνέβη εκεί κάτω»

Από την πλευρά των συγγενών, ο Κάρλο Σομακάλ, σύζυγος της καθηγήτριας και πατέρας της Τζόρτζια, μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση, εξέφρασε βαθιές αμφιβολίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. «Κάτι απρόοπτο πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», δήλωσε, περιγράφοντας τη σύζυγό του ως μια εξαιρετικά προσεκτική και πειθαρχημένη δύτρια, που δεν θα ρίσκαρε ποτέ τη ζωή της κόρης της ή των συνεργατών της.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν σοβαρές παραβάσεις. Η δικηγόρος του ιταλικού ταξιδιωτικού οργανισμού Albatros Top Boat, Οριέτα Στέλα, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η εταιρεία γνώριζε ή είχε εγκρίνει μια κατάδυση σε τέτοιο βάθος, η οποία παραβίαζε το νόμιμο όριο των 30 μέτρων που ισχύει στις Μαλδίβες.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ομάδα χρησιμοποιούσε κοινό, ερασιτεχνικό εξοπλισμό αναψυχής και όχι τον εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις καταδύσεις σε βαθιά σπήλαια, ενώ τόνισε ότι η Albatros είχε αναλάβει μόνο την προώθηση της κρουαζιέρας και δεν της ανήκε το σκάφος.

Ένας υποβρύχιος λαβύρινθος χωρίς έξοδο

Η τεχνική κατάδυση σε σπήλαια (cave diving) θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες δραστηριότητες παγκοσμίως. Σε βάθη άνω των 40 μέτρων, το ρίσκο πολλαπλασιάζεται, καθώς η επιστροφή στην επιφάνεια σε περίπτωση ανάγκης είναι αδύνατη χωρίς στάσεις αποσυμπίεσης. Σύμφωνα με το Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, το συγκεκριμένο υποβρύχιο σπήλαιο στα 50 μέτρα χωρίζεται σε τρεις μεγάλους θαλάμους που επικοινωνούν μεταξύ τους με εξαιρετικά στενά περάσματα.

Οι ομάδες διάσωσης είχαν καταφέρει την Παρασκευή να ερευνήσουν τους δύο από τους τρεις θαλάμους, όμως η έλλειψη οξυγόνου και ο κίνδυνος αποσυμπίεσης τους ανάγκασαν να σταματήσουν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε τέτοια περιβάλλοντα, η παραμικρή κίνηση των βατραχοπεδίλων μπορεί να σηκώσει ίζημα από τον πυθμένα, εκμηδενίζοντας την ορατότητα μέσα σε δευτερόλεπτα και προκαλώντας απόλυτο αποπροσανατολισμό.

Mαλδίβες : Πολιτικές προεκτάσεις

Η τραγωδία έχει λάβει πλέον διαστάσεις κρατικής κρίσης στις Μαλδίβες. Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανέστειλε άμεσα την άδεια λειτουργίας του πολυτελούς σκάφους «Duke of York», από το οποίο ξεκίνησε η μοιραία αποστολή, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επίσημης ανάκρισης.

Στην Ιταλία, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε τα συλληπητήριά του προς την κυβέρνηση των Μαλδίβων για την απώλεια του στρατιωτικού δύτη και διαβεβαίωσε ότι η Ρώμη θα πράξει τα αδύνατα δυνατά για τον επαναπατρίσμό των θυμάτων.

Οι Φινλανδοί

Στην περιοχή παραμένουν ακόμη 20 Ιταλοί υπήκοοι, στους οποίους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη από εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου, σε συνεργασία με την ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς από την άφιξη των Φινλανδών ειδικών τις επόμενες ώρες θα διαφανεί τι είδους επιχείρηση μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να ανακτηθούν οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών.