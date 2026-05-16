Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με δημόσιο λεωφορείο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της Μπανγκόκ, προκαλώντας πυρκαγιά που τύλιξε το λεωφορείο και γειτονικά οχήματα.

Το Επείγον Ιατρικό Κέντρο Erawan της πόλης επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας της Μπανγκόκ, Urumporn Koondejsumrit, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η σύγκρουση και η πυρκαγιά

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 3:40 το απόγευμα (τοπική ώρα), όταν το λεωφορείο φαίνεται να παγιδεύτηκε στη διάβαση μετά την κάθοδο των προστατευτικών μπαρών.

Η εμπορική αμαξοστοιχία χτύπησε το ακινητοποιημένο λεωφορείο, συνεχίζοντας την πορεία της και παρασύροντας αρκετά οχήματα, προτού το λεωφορείο τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Ανγκασακουλκιάτ απέφυγε να διευκρινίσει αν το λεωφορείο είχε σταματήσει πάνω στις ράγες ή αν υπήρξε πρόβλημα με τις μπάρες ασφαλείας, τονίζοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ περαστικοί και μοτοσικλετιστές προσπαθούσαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν δεκάδες διασώστες και πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τα συντρίμμια, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό.

«Παρωχημένο» σύστημα σιδηροδρόμων

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η περιοχή είναι από τις πιο κεντρικές της Μπανγκόκ και ήταν πολύ πολυσύχναστη εκείνη την ώρα, με πλήθος πεζών και οχημάτων.

Η ταϊλανδική εφημερίδα Khaosod English μετέδωσε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Τσατσοενγκσάο προς την περιοχή Μπανγκ Σουέ της Μπανγκόκ, ενώ το λεωφορείο συνέδεε τα ανατολικά προάστια με το κέντρο της πόλης.

Το δυστύχημα αναμένεται να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για το παρωχημένο σιδηροδρομικό σύστημα της Ταϊλάνδης, την ώρα που δίνει τροφή σε νέα ερωτήματα για το ιστορικό ασφάλειας των σιδηροδρόμων της Μπανγκόκ.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά το δυστύχημα του Ιανουαρίου, όταν γερανός κατέρρευσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία βορειοανατολικά της Μπανγκόκ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων και τον τραυματισμό 64.

Ο υπουργός Μεταφορών Φιφάτ Τατσακιτπρακάρν είχε τότε διατάξει πλήρη έρευνα για τα αίτια εκείνου του δυστυχήματος.