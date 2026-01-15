Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη έπειτα από την κατάρρευση γερανού σε εργοτάξιο προαστίου της Μπανγκόκ, σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την πτώση άλλου γερανού πάνω σε τρένο στη βόρεια Ταϊλάνδη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άτομα.

Ο γερανός κατέρρευσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου κοντά στην πρωτεύουσα. Οι αρχές ανακοίνωσαν «δυο νεκρούς», χωρίς να υπάρχουν άλλοι τραυματίες, όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει τη μεταλλική δομή να καταρρέει μέσα σε σύννεφο σκόνης, ενώ οχήματα έχουν συνθλιβεί κάτω από τόνους μπετόν. Η εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής και την επικινδυνότητα των συνθηκών στα εργοτάξια της περιοχής.

Ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος αναμένεται να αποσυμφορήσει τον πολυσύχναστο δρόμο Ράμα Β΄, που συνδέει τη Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο, το έργο έχει σημαδευτεί από καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα ατυχήματα.

Σειρά θανατηφόρων δυστυχημάτων

Τον Μάρτιο του 2025, η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν σε προάστιο της Μπανγκόκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Αντίστοιχα, τον Νοέμβριο του 2024, τρεις εργάτες σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε άλλος γερανός σε διαφορετικό εργοτάξιο.

Το νέο περιστατικό συνέβη μόλις μία ημέρα μετά την τραγωδία στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου γερανός έπεσε πάνω σε επιβατικό συρμό, προκαλώντας τον θάνατο 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Αντιδράσεις και κυβερνητικές εξαγγελίες

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ. Ο ίδιος τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να αλλάξει ο νόμος» και πρότεινε τη δημιουργία «μαύρης λίστας κατασκευαστικών εταιρειών υπεύθυνων για επαναλαμβανόμενα δυστυχήματα».

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου ανήκε σε μεγάλο σιδηροδρομικό έργο της εταιρείας Italian-Thai Development, η οποία έχει εμπλακεί και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Τα εργατικά ατυχήματα στη Ταϊλάνδη παραμένουν συχνά, κυρίως λόγω της χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας σε βιομηχανίες, εργοτάξια και μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς.